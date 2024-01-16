Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что даже если закончится оружие - украинцы будут "воевать лопатами".
Кулеба считает, что финансирование Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сообщил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины такое исключил любые переговоры с президентом РФ, пока Украина не окажется в более сильной позиции на поле боя.
Украинцы в комментариях к новости поделились мнениями о позиции Кулебы:
"Политики высшего ранга очень часто апеллируют к тому, что Украина готова воевать до последнего солдата и даже до последней лопаты... прекрасно понимая, что сами воевать никогда не будут и что ответственности никакой не несут",
"В таком случае, пусть господин Кулеба покажет свою лопату, с которой он будет идти в бой",
"Явный пример "дипломатии" Ждем собственного примера, - пишут украинцы.
Источник: ABC News.
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