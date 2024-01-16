Глава МИД заявил, что даже без поддержки Запада Украина не сдастся ни при каких обстоятельствах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что даже если закончится оружие - украинцы будут "воевать лопатами".

Кулеба считает, что финансирование Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сообщил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины такое исключил любые переговоры с президентом РФ, пока Украина не окажется в более сильной позиции на поле боя.

Украинцы в комментариях к новости поделились мнениями о позиции Кулебы:

"Политики высшего ранга очень часто апеллируют к тому, что Украина готова воевать до последнего солдата и даже до последней лопаты... прекрасно понимая, что сами воевать никогда не будут и что ответственности никакой не несут",

"В таком случае, пусть господин Кулеба покажет свою лопату, с которой он будет идти в бой",

"Явный пример "дипломатии" Ждем собственного примера, - пишут украинцы.

Источник: ABC News.

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