Известный военный аналитик ответил, можно ли считать, что война в Украине перешла в «бесконечную фазу».

По одному из сценариев, которые озвучивали аналитики и политики разных стран, война в Украине может перерасти в позиционную «бесконечную войну».

Так, журнал Der Spiegel в декабре прошлого года вышел с тематической обложкой "Бесконечная война. Украина - страна между мужеством и отчаянием".

Издание указывало на то, что война в Украине уже носит позиционный характер, а сдвинуть ситуацию с мертвой точки могут только большие потери с любой стороны.

Комментируя сценарий «бесконечной войны», полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов заверил, что никто из партнеров Украины не заинтересован в затягивании конфликта. Ведь им, кроме всего прочего, приходится содержать и свои армии, и помогать армии Украины.

«Дело в том, что Европа и западные партнёры наоборот хотят как можно быстрее её закончить. Никто не собирается кормить две армии и не будет кормить две армии, то есть нас надо поддерживать. Мы сегодня воюем исключительно за счет поддержки западных партнёров и они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее нанести военное поражение РФ на поле боя», - заверил Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

Жданов высказал также уверенность, что никто «не готов тянуть лямку войны долгие годы, никто».

Да и Украина, по словам военного аналитика, не сможет вытянуть долгую войну.

«Даже по нашим именно людским ресурсам. Если 50 стран скинутся и дадут нам танки, артиллерию, авиацию, ракеты. Но по людям мы долго не протянем», - подчеркнул Жданов.

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