Когда температура падает, а погода становится опасной, мы переносим себя, а также нашу повседневную деятельность, в помещение, чтобы получить тепло, убежище и комфорт.

Но, как известно большинству домовладельцев, пребывание в помещении не всегда гарантирует избавление от холода.

Шторы

Скорее всего, когда вы устанавливали оконные шторы, вы были сосредоточены на уединении и декоративном стиле, а не на сохранении тепла в доме. Но дело в том, что более толстые шторы могут выполнять ценную функцию в зимнее время, ограничивая потери тепла, которые в противном случае естественным образом происходили бы через окна. Именно поэтому многие сообразительные домовладельцы выбирают шторы на термоподкладке. Альтернатива своими руками – нашить флис или фланель на обратную сторону имеющихся оконных обвязок. Однако в течение дня не забывайте задергивать шторы, чтобы обеспечить приток солнечного тепла.

Теплые полы

Для поистине преобразующей модернизации современные системы лучистого отопления эффективно привносят немедленный и постоянный комфорт в любое пространство. В то время как стандартный метод принудительного обогрева с остановкой и запуском может изменять температуру от комфортной в одну минуту до прохладной в следующую, нагретая в котле вода, которая течет по трубам в панелях под полом, быстро и стабильно обеспечивает равномерное тепло на протяжении всего времени. комната.

Ковры

Если вы боитесь вставать с постели по утрам исключительно из-за того ужасного ощущения, когда пальцы ног впервые касаются ледяного пола, вы в чем-то правы. Накройте голый пол ковриком или несколькими многослойными ковриками, чтобы ноги не замерзли, а температура окружающей среды не упала некомфортно ниже.

Источник: bobvila.

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