Эти советы о том, как согреться без тепла, защитят вас от холода и лишней траты денег.

Когда дует зимний ветер, некоторые домовладельцы опасаются сопутствующих — и часто возмутительных — счетов за отопление.

И хотя вам, вероятно, не удастся вообще не включать отопление этой зимой, эти умные решения могут помочь минимизировать влияние зимы на ваш бюджет.

Оберните окна пузырчатой ​​пленкой

Окна являются одними из главных виновников потерь тепла, поэтому важно правильно их изолировать. Чтобы недорого исправить ситуацию, отрежьте кусок пузырчатой ​​пленки так, чтобы он идеально вписывался в оконную раму, распылите на окно тонкую пленку воды и прижмите пузырчатую пленку к стеклу. Слой пластика пропускает солнечный свет, сохраняя тепло там, где ему место: внутри.

Наклейте уплотнитель

Утечки воздуха являются основным источником теплопотерь. Проверьте свой дом на наличие щелей с помощью этого простого теста: поднесите кусок туалетной бумаги к оконным и дверным рамам. Если туалетная бумага движется, значит, вы обнаружили трещину, которую необходимо заделать. Используйте уплотнители, чтобы заполнить зазоры, чтобы тепло оставалось внутри, и рассмотрите возможность добавления пенопласта к розеткам, чтобы еще больше уменьшить потери тепла. Герметик также является полезным оружием против утечек.

Отразите свой радиатор

Если у вас дома есть радиаторы, попробуйте сделать отражающие пластины из алюминиевой фольги и разместить по одной позади каждого блока. Вместо того, чтобы просто нагревать стену, радиатор будет нагревать фольгу, которая будет отражать тепло обратно в комнату и позволит вам максимизировать мощность устройства.

Учитывайте стоимость выхлопа

Вытяжные вентиляторы эффективно очищают ванную комнату от влажного воздуха во время и после принятия горячего душа. Но непрерывная работа вентилятора может фактически увеличить ваши ежемесячные счета за отопление, потому что, когда вентиляторы вытягивают теплый воздух из комнаты, этот воздух заменяется более холодным воздухом, который затем необходимо нагреть. Фактически, полное отключение вентилятора, когда вы принимаете душ, — это стратегия для обогрева помещения. Это особенно хорошо работает, если вы можете оставить дверь ванной открытой, пока принимаете душ. Пар согревает воздух в ванной, а также в прилегающих коридорах и комнатах.

Не допускайте сквозняков в дверях

Если у вас сквозняки в дверях, изготовьте недорогое решение своими руками из пенопластовой изоляции труб. Отрежьте пенопласт по размеру и оберните им нижнюю часть дверей — да, даже внутренних! — чтобы предотвратить утечку тепла и рост затрат на коммунальные услуги. Если вы не готовы участвовать в каком-либо проекте, вы можете приобрести множество доступных по цене уклонистов. Уклоняющиеся от тяги легко соскользнуть с двери в теплую погоду, поэтому у вас нет оправданий, чтобы не попробовать это решение для экономии бюджета.

Изолируйте водонагреватель.

Если у вас нет чехла для водонагревателя, скорее всего, вы зря тратите его тепло.. Чтобы узнать, нужна ли вашему водонагревателю дополнительная изоляция, просто прикоснитесь к нему. Если вам кажется, что он теплый, возможно, вам стоит использовать одеяло с водонагревателем , но сначала проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться, что можно безопасно накрыть вашу модель.

Впусти солнечный свет

Это, безусловно, самое простое, что вы можете сделать, чтобы снизить счета за отопление дома: поднимите жалюзи и откройте шторы, когда светит солнце. Особенно важно держать открытыми оконные покрытия на окнах, выходящих на юг, потому что они пропускают самое теплое полуденное солнце. Просто не забудьте снова задернуть шторы на ночь, чтобы сохранить весь жаркий воздух внутри, пока не вернется солнце.

Источник: bobvila.

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