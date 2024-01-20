Священника Московского патриархата просили проводить богослужение на украинском.

Как рассказал местный священник ПЦУ Андрей Сех, на Волыни супруга священника УПЦ Московского патриархата якобы заявила, что украинский язык "некрасив".

По словам священника ВТО, инцидент произошел в одном из сел на Волыни.

Некоторые прихожане уже перешли из Московского патриархата в ПЦУ.

Тем временем инициативная группа местных ребят, занимавшихся разминированием на Донбассе, пришли в храм УПЦ МП.

Они простили священнику УПЦ МП перейти в ПЦУ, однако тот отказался.

Также сообщается, что супруга сделала скандальное заявление.

"Те люди говорят к священнику "Давайте хоть на украинском языке служить". На что она (жена священника – прим. ред.) отвечает: Ну что вы уцепились за тот украинский язык. Ну он же некрасивый. Вот эти слова дословно. Ребята опустили руки и вышли. Ну, о чем еще можно говорить? И это случаи неодиноки", – рассказал Андрей Сех.

Источник: "12 канал".

Кстати, Митрополит Эпифаний ответил на вопрос о том, можно ли женщинам заходить в храм без платка.

Митрополит Эпифаний сообщил, что приходить в храм нужно даже не зная молитв или церковных правил.

Православная церковь Украины открыта для всех, также предстоятель ПЦУ добавил, что одежда не имеет значения.

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