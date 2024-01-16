В народе праздник называют Гордий, Гордей, Малахи.

16 января в церковном календаре также чтят день поклонения честным веригам апостола Петра.

Наши предки верили, что в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет.

Также раньше люди считали, что 16 января нечистая сила "свирепствовала" особо, гордыня в этот день была под строгим запретом.

Запрещено хвастаться крепким здоровьем, добром и успехами детей.

Раньше говорили - тот, кто будет хвалиться 16 января - всё потеряет.

Также известно, что этот день раньше считался одним из самых удачных в году для снятия порчи, лихорадки и в целом негатива.

Что нельзя делать 16 января

Запрещено быть горделивым и высокомерным.

Раньше верили, что в этот день легко обмануть или запутать человека, рекомендуется любую информацию воспринимать критически 16 января.

Эта дата считается неудачной для рыбалки.

Вечером 16 января запрещается выполнять тяжелую работу, ведь спина будет болеть.

Существуют приметы погоды 16 января:

если ветер с севера – к длительным морозам;

метель в этот день предвещает холодное и дождливое лето;

идет снег – значит на лугах в мае будет много травы;

морозный день – к жаркому лету.

Источник: Униан.

Последние новости:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.