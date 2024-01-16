Гороскоп Таро на 16 января, откройте предсказания для всех знаков Зодиака.

Ваш ежедневный гороскоп на 16 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 16 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Люди могут измениться, даже вы.

Во время сегодняшнего соединения Солнца и Плутона в вашем секторе общественной репутации остается время для внесения улучшений, которые повысят вашу заметность на рабочем месте.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Планы для путешествия? Подготовьтесь заранее, поскольку во время транзита Солнца в соединении с Плутоном все может быстро измениться.

У вас может случиться задержка или какие-то изменения в планах, поэтому возьмите с собой книгу или что-нибудь, что поможет занять ваше время.

Второй план может оказаться большим подспорьем, если произойдет изменение графика.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Тайна может быть раскрыта, и вам может быть интересно, что же случилось, как я это пропустил? Это может вас удивить, Близнецы, поскольку ваша любопытная натура имеет тенденцию быть на шаг впереди остальных.

Правда часто открывается во время ретроградного Меркурия, но не для того, чтобы надолго застать вас врасплох. Это шанс внести улучшения и обновить то, что было не так.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Ух ты, Рак. Как прошла эта неделя?



В то время как Солнце остается в вашем секторе обязательств и партнерства, Плутон усердно работает, пытаясь вытолкнуть вас из вашей зоны комфорта.

Ситуация, скорее всего, усложнится, и вы даже можете почувствовать себя слегка вынужденным принимать трудные, но своевременные решения. Как долго это длится? На следующей неделе или около того.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Солнце соединяется с Плутоном в Козероге, и сейчас все ваши дела. У вас есть проекты, которые нужно завершить. Планы, которые нужно строить, и давление, чтобы все сделать, очень сильное.

Однако толчки и тяги в разных направлениях полезны для тебя, Лео. Это может помочь вам увидеть, какие вещи вам нужно исключить из своего списка и что нужно сказать. Расставляйте приоритеты с умом и не бойтесь часто говорить «нет».

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Каждому нужно занятие, которое помогает выпустить пар, и с соединением Солнца и Плутона в вашем секторе творчества и удовольствия самое время. Веселиться.

Исследуйте занятие вместе со своим лучшим другом. Вы часто много работаете всю неделю, поэтому позвольте себе расслабиться и дышать — это необходимость. Даже если вы думаете, что, выполнив еще одно дело, вы продвинетесь вперед, не делайте этого в ущерб отдыху.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Движение? Вам может прийти в голову возможный переезд или мысль о том, что пришло время продавать дом.

Солнце и Плутон вызывают много проблем в сфере семьи и дома, и по этой причине вам следует уделить время обдумыванию своих мыслей, связанных с этой темой.

Возможно, у вас есть несколько вещей, которые требуют ремонта в вашем доме, или, возможно, вы просто хотите внести изменения, чтобы все выглядело по-новому.

Это прекрасное время, чтобы проанализировать, каковы ваши домашние потребности, и сформулировать план действий.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Ищете новую машину? Соединение Солнца и Плутона в вашем секторе общения также касается автомобилей, автомобилей и вашего местного сообщества.

Хотя совершить сделку или покупку во время ретроградного Меркурия может оказаться непросто, делать покупки может быть разумно.

Сравните цены и посмотрите, что там есть. Возможно, проведете тест-драйв на понравившейся машине.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Вы можете поймать себя на желании переставить мебель и сделать эти выходные своими руками.

Соединение Солнца и Плутона сделает ваш дом более эргономичным.

Небольшой косметический ремонт или ремонт старых вещей может стать отличным способом улучшить внешний вид ваших вещей, не тратя при этом много денег на этих выходных.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Солнце в вашем знаке позволяет вам уделять больше внимания важным вещам в жизни, а изменения, которые вы совершаете, становятся более заметными для других.

Плутон в вашем знаке в соединении с Солнцем может заставить вас начать делать всевозможные вещи, о которых вы, возможно, не задумывались раньше — рисковать, быть более открытым, и другие это заметят. Фактически, ваши изменения могут вызвать то же самое у других.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Когда Плутон и Солнце работают в секторе вашего врага, может проявиться чувство угнетения.

Разочарование от расставания, потеря надежды — все это может возникнуть. Хотя справиться с тяжелыми эмоциями непросто, важно их идентифицировать, осознать, что необходимо исцеление, и работать над ним.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Дружба меняется, и вы можете обнаружить, что встречаете людей из совершенно разных слоев общества. Вы излучаете атмосферу социальной бабочки, и это хорошо.

Солнце и Плутон в вашем секторе сети — это прекрасная возможность заявить о себе и пообщаться. Если вы одиноки, попробуйте приложение для знакомств Facebook или, возможно, зайдите в мессенджер после работы, чтобы узнать, общаетесь ли вы с людьми, которые имеют схожие с вами интересы.

Источник: yourtango.

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