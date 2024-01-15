Мобилизация в Украине продолжается, что нужно знать о военном учете юношам при достижении 17 лет.

В Украине 17-летние юноши попадают на персонально-первичный и персональный военный учет.

Данное постановление Кабинета Министров действует в Украине уже год.

Ребята, которым исполнилось 17 лет, должны обязательно получить приписку от ТЦК.

Истомин сообщил, что с начала полномасштабной войны из Украины уехало много юношей, которым на момент выезда не было 16 лет.

Поэтому юноши должны добровольно вернуться домой или обратиться в консульство в той стране, где они находятся.

«Это не значит, что парня в 17 лет мобилизуют», — добавил представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин.

Истомин добавил, что приписка к призывным участкам – это ежегодная процедура.

Юноши становятся на учет призывников, но это не учет военнообязанных - юноши не становятся военнообязанными.

Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат мужчины от 27 лет.

В то же время, если юноша проигнорирует вызов в ТЦК, то будет нести административную ответственность.

"Если лицо не прибывает или не может объяснить, почему оно не прибыло в определенный срок, оно будет нести административную ответственность в виде штрафа это от 510 до 850 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года этот административный штраф может вырасти до 0,00; - Юрист Юрий Ночевной.

Источник: ІПТ Корисне телебачення.

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