Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники в оригинальной подаче.
"Творожные завтраки – мои любимые. Сегодня один из таких. Итак, готовим!", – пишет Валентина Кущ.
Для этого рецепта шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- творог жирностью 5% - 360 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 70 г + на обвалку
- сахар – 50 г
- ваниль
- любые орехи (например, жареный миндаль) – 200 г
Шеф-повар подчеркнула, что для приготовления ленивых вареников, как и сырников, творог должен быть обязательно сухой.
Чтобы приготовить тесто, смешиваем творог, яйцо, муку, сахар и ваниль. Творожная масса должна быть очень густой и держать форму, как пластилин.
На рабочую поверхность, хорошо припыленную мукой, выкладываем творожную массу и формируем ленивые вареники – можно делать просто шарики, а можно экспериментировать с формой. Хорошо присыпаем изделия мукой со всех сторон, сколько возьмут на себя вареники.
"Отвариваем в кипятке. Варенички всплывут и еще 2-3 минуты. Сливаем воду и забрасываем вареники в перемолотые орешки. Осторожно обмакиваем, чтобы варенички не распались, но со всех сторон покрылись орешками", – объяснила Валентина Кущ.
Щеф-повар советует подавать ленивые вареники со сметаной, джемом или медом.
Украинцы в комментариях оценили такой рецепт ленивых вареников:
"Вау, какие аппетитные 😍❤️ идея присыпки из орехов ТОП 🔥";
"Спасибо! С орехами просто гениально! Обязательно попробую".
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