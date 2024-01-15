Одна маленькая деталь может превратить ленивые вареники в фантастически вкусное и эффектное блюдо, которое станет вашим любимым завтраком.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники в оригинальной подаче.

"Творожные завтраки – мои любимые. Сегодня один из таких. Итак, готовим!", – пишет Валентина Кущ.

Для этого рецепта шеф-повар берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 5% - 360 г

яйцо – 1 шт.

мука – 70 г + на обвалку

сахар – 50 г

ваниль

любые орехи (например, жареный миндаль) – 200 г

Шеф-повар подчеркнула, что для приготовления ленивых вареников, как и сырников, творог должен быть обязательно сухой.

Чтобы приготовить тесто, смешиваем творог, яйцо, муку, сахар и ваниль. Творожная масса должна быть очень густой и держать форму, как пластилин.

На рабочую поверхность, хорошо припыленную мукой, выкладываем творожную массу и формируем ленивые вареники – можно делать просто шарики, а можно экспериментировать с формой. Хорошо присыпаем изделия мукой со всех сторон, сколько возьмут на себя вареники.

"Отвариваем в кипятке. Варенички всплывут и еще 2-3 минуты. Сливаем воду и забрасываем вареники в перемолотые орешки. Осторожно обмакиваем, чтобы варенички не распались, но со всех сторон покрылись орешками", – объяснила Валентина Кущ.

Щеф-повар советует подавать ленивые вареники со сметаной, джемом или медом.

Украинцы в комментариях оценили такой рецепт ленивых вареников:

"Вау, какие аппетитные 😍❤️ идея присыпки из орехов ТОП 🔥";

"Спасибо! С орехами просто гениально! Обязательно попробую".

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