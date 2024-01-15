Аудит может помочь вам определить, сколько энергии вы используете, выявить проблемные области, в которых вы можете терять энергию, и запланировать необходимые улучшения в области энергосбережения.

Секреты людей с низкими счетами за электроэнергию выглядят так:

Они используют свои окна

Если вы не используете свои окна для повышения энергоэффективности дома, вы упускаете большую возможность. В зимние месяцы держите шторы, жалюзи и шторы открытыми в течение дня, чтобы обеспечить доступ солнечного света и естественное тепло и свет. С наступлением заката плотно закройте окна, чтобы минимизировать потери тепла. Если ваши окна старые и менее эффективные, возможно, вам стоит подумать об установке более тяжелых портьер на зиму, чтобы предотвратить утечку теплого воздуха из помещения.

Они программируют свой термостат

Если у вас нет программируемого термостата , возможно, пришло время сделать инвестиции. Эти умные устройства позволяют автоматически повышать или понижать температуру в зависимости от вашего графика работы и сна. Когда никого нет дома, опустите термостат зимой и поднимите его летом, чтобы не платить за отопление и охлаждение пустого дома. Запрограммируйте термостат правильно, и он позволит вам сэкономить 10 и более процентов на счетах за отопление.

Они закрывают "пробелы"

Найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха вокруг окон и дверей с помощью недорогих герметиков, аэрозольной пены и уплотнителей. Заделка трещин и зазоров может сократить расходы на отопление и охлаждение, а также сделает ваш дом более комфортным и без сквозняков . Вам также следует проверить и загерметизировать любые утечки или щели вокруг дымоходов; в любых помещениях, где водопровод, воздуховоды или электропроводка проходят через наружные стены; вокруг встроенных светильников; и вокруг ванной, кухни и вентиляционных отверстий сушилки.

Они собираются вместе

Наденьте свитер. Серьезно, есть много причин, по которым зимние модные журналы заполнены моделями в свитерах. Они не только отлично выглядят и маскируют прибавку в весе зимой, но и согревают. Если вы наденете многослойную одежду — скажем, футболку с длинными рукавами под свитер средней плотности и куртку или жилет на флисовой подкладке — вы согреетесь в самые холодные дни.

Источник: bobvila.

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