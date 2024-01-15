Когда вы думаете о том, что на самом деле представляет собой пыль — скопление отмерших частиц кожи, частей насекомых, спор плесени, пепла, пыльцы и многого другого — вы становитесь более решительными, чем когда-либо, чтобы убедиться, что ваш дом притягивает как можно меньше пыли.

Ворсистые ковры

Напольные покрытия являются основными производителями пыли и магнитами для пыли — и чем они нечетче, тем больше грязи они содержат.

Если вам просто нравится мягкий ковер под ногами, подумайте о том, чтобы заменить ворсистые коврики на плоские и часто пылесосить, чтобы предотвратить накопление скоплений. Но имейте в виду, что пылесоса не всегда достаточно: чтобы пол был по-настоящему свободным от аллергенов, регулярно выносите ковры на улицу и хорошенько встряхивайте их, чтобы избавить их от нежелательных облаков пыли.

Протирание пыли грязными тряпками

Все еще вытираете пыль старой футболкой, как это делала ваша мама? Бросайте это прямо сейчас и отправляйтесь в магазин. Есть современное чудо под названием микрофибра, которая благодаря своим тонким синтетическим волокнам притягивает гораздо больше пыли, чем простая хлопчатобумажная ткань. Чтобы ускорить уборку , выберите тряпку из микрофибры для узких углов и полок и обычную тряпку для протирания столешниц и прилавков.

Пропуск коврика

Крошечные частицы грязи (и большие тоже!) отслеживаются каждый раз, когда человек или домашнее животное приходит или уходит. Чистая обувь означает меньше пыли, поэтому важно постелить прочный коврик у каждого входа и регулярно мыть каждый из них. А еще лучше, держите корзину или стойку возле двери и попросите членов семьи и друзей снять обувь и устроиться поудобнее, как только они войдут. Это должно помочь удержать прилипшую грязь на меньшей площади.

Воздух становится слишком сухим

Пыль любит статику, которая помогает грязи и мусору прилипать к поверхностям. Чтобы пыль не стала слишком комфортной, старайтесь поддерживать влажность в доме на уровне от 40 до 50 процентов. Зимой используйте увлажнитель воздуха или просто поставьте поддоны с водой на радиаторы, чтобы добавить в воздух H2O.

Пренебрежение жалюзи и шторами

Когда вы в последний раз чистили жалюзи? Висящие прямо у открытых окон, они словно мощные магниты притягивают каждую пылинку, попадающую внутрь или наружу. Чтобы освежить их, протрите оконные покрытия микростатической тканью или насадкой для пыли на пылесосе. Шторы нуждаются в таком же уходе: используйте небольшой ручной пылесос для удаления мусора, а также снимайте шторы и стирайте или подвергайте их химчистке один или два раза в год.

Забыть фильтры

Грязные фильтры печи и кондиционера довольно неэффективны и могут привести к тому, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха занесет пыль обратно в ваш дом. Покупайте фильтры оптом, чтобы получить самую низкую цену, а затем меняйте их ежемесячно, чтобы сделать дом более чистым и здоровым воздух в помещении .

Источник: bobvila.

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