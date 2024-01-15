15 января православные вспоминают святителя Сильвестра Первого, папу Римского, по преданиям он обратил императора Константина в христианство.

Наши предки уделяли особое внимание домашней птице.

В старину люди окуривали курятники травами, дабы отпугнуть нечисть.

Также чистили помещения и щедро кормили животных.

Принято было делать в этот день карамельных "петушков", угощая лакомством детей.

15 января хозяйки тщательно мыли окна и двери освященной водой, разбавляя ее с обычной - такой ритуал нужен для защиты дома от недругов.

Наши предки в этот день не ели мясо птицы, дабы не нарушить запрет, в ином случае есть риск, что счастье "упорхнет" из дома.

Согласно поверьям, готовить ужин в этот день должен мужчина, женщину допускать к таким делам вечером нельзя - иначе домашняя птица может заболеть.

15 января запрещено ссориться и сквернословить.

Главные приметы 15 января:

Так, если ночью луна на небе яркая и с острыми рогами - следующий день будет ветреный и холодный;

У месяца оба рога отлогие - погода испортится.

Поздно вечером закукарекал петух - значит готовьтесь к резким переменам погоды.

Сорока 15 января ищет убежище среди домов - это это сулило метель.

Облака в небе вечером 15 января - к перемене погоды.

Источник: Униан.

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