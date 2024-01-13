Церковный праздник 14 января, что отмечают православные в этот день.

Православные верующие 14 января по старому календарю чтили память святителя Василия Великого.

Народный праздник имеет разные названия: Щедрый вечер 2023, Старый Новый год, День Василия.

14 января было принято подавать на стол целого запеченного поросенка, а за обеденный стол приглашали всех членов семьи.

Верующие 14 января также чтят память равноапостольной Нины.

14 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Существуют запреты 14 января, так, например, нельзя отказывать в помощи никому - противном случае вас может догнать несчастье.

Нельзя в этот день ругаться, злословить или обманывать.

Нельзя посевать женщинам.

14 января женщина не должна заходить первой в дом.

В этот день лучше не считать мелкие купюры и монеты – это сулит бедность.

В эту дату не стоит отдавать долги.

Не стоит стричь волосы – это принесет неудачи.

Запрещено заниматься рукоделием и выносить мусор в этот день - плохая примета.

Народные приметы на 14 января:

в этот день наши предки смотрели, какой сегодня день: если вокруг месяца виден круг из тумана — ждите вьюги;

птицы летают низко – значит следует готовиться к осадкам;

а если утром услышать пение птиц- скоро потеплеет.

Источник: ТСН.

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