Православные верующие 14 января по старому календарю чтили память святителя Василия Великого.
Народный праздник имеет разные названия: Щедрый вечер 2023, Старый Новый год, День Василия.
14 января было принято подавать на стол целого запеченного поросенка, а за обеденный стол приглашали всех членов семьи.
Верующие 14 января также чтят память равноапостольной Нины.
14 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Существуют запреты 14 января, так, например, нельзя отказывать в помощи никому - противном случае вас может догнать несчастье.
Нельзя в этот день ругаться, злословить или обманывать.
Нельзя посевать женщинам.
14 января женщина не должна заходить первой в дом.
В этот день лучше не считать мелкие купюры и монеты – это сулит бедность.
В эту дату не стоит отдавать долги.
Не стоит стричь волосы – это принесет неудачи.
Запрещено заниматься рукоделием и выносить мусор в этот день - плохая примета.
Народные приметы на 14 января:
в этот день наши предки смотрели, какой сегодня день: если вокруг месяца виден круг из тумана — ждите вьюги;
птицы летают низко – значит следует готовиться к осадкам;
а если утром услышать пение птиц- скоро потеплеет.
Источник: ТСН.
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