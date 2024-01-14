Также Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что не нужно не переживать из-за одежды или несовершенного знания церковных традиций.

Митрополит Эпифаний сообщил, что приходить в храм нужно даже не зная молитв или церковных правил.

Православная церковь Украины открыта для всех, также предстоятель ПЦУ добавил, что одежда не имеет значения.

Митрополит Эпифаний также ответил на вопрос, можно ли женщинам заходить в храм без платка.

"Я всегда говорил, что необязательно женщинам, когда впервые приходят в храм, если нет платка или нет там юбки и так далее, то это не должно быть преградой, наоборот, человек должен почувствовать, что его ждут, его здесь любят, поддерживают, дадут совет", – рассказал Митрополит Эпифаний.

Источник: ТСН.

К слову, в ночь с 13 на 14 января празднуют Старый Новый Год.

Старый Новый год для некоторых украинцев все же переплетен с советскими традициями.

Но известно, что кроме постсоветских стран Старый Новый год отмечается в Северной Македонии, Сербии, Черногории и некоторых регионах Швейцарии.

Праздник Старого Нового года начинается с 1918 года.

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый новый Год.

По традиции, в ночь с 13 на 14 января не ложились спать, потому что люди праздновали Старый Новый год.

Однако в современном мире такая традиция распространена в ночь с 31 декабря на 1 января на Новый год.

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