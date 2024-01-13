Старый Новый год отмечают далеко не во всех странах мира, однако в Украине праздник с годами теряет актуальность.

Старый Новый год для некоторых украинцев все же переплетен с советскими традициями.

Но известно, что кроме постсоветских стран Старый Новый год отмечается в Северной Македонии, Сербии, Черногории и некоторых регионах Швейцарии.

Праздник Старого Нового года начинается с 1918 года.

В ночь с 13 на 14 января празднуют Старый Новый Год.

По традиции, в ночь с 13 на 14 января не ложились спать, потому что люди праздновали Старый Новый год.

Однако в современном мире такая традиция распространена в ночь с 31 декабря на 1 января на Новый год.

Утром 14 января ребята ходили по домам соседей, родственников и друзей и засевали зерном.

Ранее 13 января отмечали праздник Меланки, а 14 января – праздник Василия, однако 1 сентября 2023 ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому в Украине праздники получили другие даты – 31 декабря и 1 января соответственно.

Украинцы в комментариях поделились мнениями по поводу праздника:

"Да, полностью согласна, мы еще как-то по обычаю как-то празднуем, а на самом деле надо уже полностью от этого отказаться",

"...Все по новому, может пора вспомнить наших дедов, прадедов как они жили и веровали, а мы уничтожаем их память. Хорошо, что хоть модно еще вышиванку надеть. Вы же все топчете украинское, потому что идем в европу",

"Какой еще старый Новый год? Украина более 100 лет живет по григорианскому календарю в новый год был 1 января",

"Причем здесь советские традиции".

Источник: 24 канал.

Последние новости:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда отметим Крещение, Благовещение и не только.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.