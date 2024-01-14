Финалист шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3", известный шеф-повар Николай Люлько предложил интересный рецепт блюда из капусты, которое понравится всем.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить оригинальную и невероятно вкусную закуску – запеченную цветную капусту с сырным соусом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

вода – 3 л

соль – 30 г

масло сливочное - 50 г⠀

Для творожного соуса:

масло сливочное – 15 г

мука – 15 г

молоко - 200 г

сыр чеддер - 150 г

соль – по вкусу

паприка копченая – 5 г

Для посыпки:

орехи (миндаль или любые другие) – 20 г

листья тимьяна - 2 г

Сначала финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько зачищает цветную капусту от листьев и целиком отваривает ее в подсоленной воде в течение 10 минут.

После этого перекладываем капусту на противень, застеленный пергаментом, смазываем ее растопленным сливочным маслом и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 25-30 минут – до золотистой корочки.

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Николай Люлько обжаривает на сливочном масле муку, затем добавляет молоко и перемешивает до однородности. Затем добавляем в сковороду тертый сыр чеддер, перемешиваем, приправляем солью, копченой паприкой и снова перемешиваем.

Орехи измельчаем ножом. С веточки тимьяна обрываем листики. Поливаем запеченную капусту сырным соусом, а сверху посыпаем орешками и тимьяном.

"Дальше остается только наслаждаться😋", – добавил финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько.

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