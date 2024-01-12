На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить невероятно вкусный луковый суп.

Для этого рецепта финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

80 г сливочного масла

40 г оливкового масла

400 г лука репчатого

200 г лука шалот

2 ст.л. муки

100 г белого сухого вина

50 г соевого соуса

600 мл куриного бульона

1 веточка розмарина

2-3 веточки тимьяна

60 г пармезана

соль по вкусу

6 кусочков багета

200 г твердого сыра (Грюйер, Эдам или Гауда)

Обычный лук и шалот финалист "Мстер Шеф" нарезает соломкой толщиной примерно 2-3 мм.

Разогреваем кастрюлю с толстым дном, добавляем смесь сливочного и растительного масла и на большом огне обжариваем лук, чтобы он стал мягким и карамелизовался.

"На дне будет образовываться золотистая корочка, соскребаем ее лопаткой – это тот эффект, который нам нужен", – пояснил "Мастер Шеф" Николай Люлько.

К карамелизированному луку добавляем муку и перемешиваем. Далее добавляем вино и испаряем его, хорошо помешивая, чтобы ко дну ничего не пригорело.

Когда вино испарилось, добавляем куриный бульон и соевый соус, а также розмарин и чабрец. Доводим суп до кипения, а затем добавляем тертый пармезан и соль по вкусу.

Кусочки хлеба "Мастер Шеф" Николай Люлько поливает оливковым маслом и запекает в разогретой до 200 градусов духовке 5-6 минут, затем натирает подсушенный багет чесноком.

После этого финалист "Мастер Шеф" наливает луковый суп в термостойкую тарелку или горшок, сверху выкладывает тертый сыр, затем кусочки подсушенного багета и снова тертый сыр. Отправляем суп в духовку на 5 минут при 180 градусах – сверху должна образоваться аппетитная золотистая корочка, а сыр должен расплавиться.

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