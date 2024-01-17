Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт нежных пирожков с капустой, которые лучше готовить с зажаркой.
Ингредиенты для теста:
- Отвар картофельный – 200 мл
- Картофельное пюре – 150 г
- Сахар – 2 ч. ложки
- Соль – 0,5 ч. ложки
- Прессованные дрожжи – 15 г (или 5 г сухие)
- Масло – 40 мл
Ингредиенты для начинки:
- Капуста – 500 г (тонко нарезанная)
- Лук – 1 шт (мелко нарезанный)
- Морковь – 1 шт (тёртая)
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Масло растительное – для обжарки
Инструкции:
Подготовка теста:
Смешайте отвар картофельный с картофельным пюре в глубокой миске, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте сахар, соль, и дрожжи. Если используете сухие дрожжи, добавьте их прямо в смесь.
Постепенно вливайте теплое масло и перемешивайте до получения однородной массы.
Оставьте тесто на 1-2 часа для поднятия, пока оно не удвоится в размере.
Приготовление начинки:
Обжаривайте лук и морковь на растительном масле до мягкости.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте тонко нарезанную капусту и готовьте, пока она не станет мягкой. По желанию, приправьте солью и перцем.
Формирование пирожков:
Подготовьте листы теста. Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в круги.
Распределите начинку по центру каждого круга.
Закройте круги, формируя пирожки. Убедитесь, что края хорошо закрыты.
Запекание:
Выложите пирожки на противень с пергаментом.
Дайте пирожкам подойти еще на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия до золотистой корки (около 20-25 минут).
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