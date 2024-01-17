Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные пирожки с капустой.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт нежных пирожков с капустой, которые лучше готовить с зажаркой.

Ингредиенты для теста:

Отвар картофельный – 200 мл

Картофельное пюре – 150 г

Сахар – 2 ч. ложки

Соль – 0,5 ч. ложки

Прессованные дрожжи – 15 г (или 5 г сухие)

Масло – 40 мл

Ингредиенты для начинки:

Капуста – 500 г (тонко нарезанная)

Лук – 1 шт (мелко нарезанный)

Морковь – 1 шт (тёртая)

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Масло растительное – для обжарки

Инструкции:

Подготовка теста:

Смешайте отвар картофельный с картофельным пюре в глубокой миске, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте сахар, соль, и дрожжи. Если используете сухие дрожжи, добавьте их прямо в смесь.

Постепенно вливайте теплое масло и перемешивайте до получения однородной массы.

Оставьте тесто на 1-2 часа для поднятия, пока оно не удвоится в размере.

Приготовление начинки:

Обжаривайте лук и морковь на растительном масле до мягкости.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте тонко нарезанную капусту и готовьте, пока она не станет мягкой. По желанию, приправьте солью и перцем.

Формирование пирожков:

Подготовьте листы теста. Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в круги.

Распределите начинку по центру каждого круга.

Закройте круги, формируя пирожки. Убедитесь, что края хорошо закрыты.

Запекание:

Выложите пирожки на противень с пергаментом.

Дайте пирожкам подойти еще на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия до золотистой корки (около 20-25 минут).

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