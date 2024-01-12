13 января по новому церковному календарю православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.

Церковный праздник 13 января, православные чтят двух мучеников - Ермила и Стратоника Сингидонских.

В народном календаре дата известна под названием Ермилов день.

13 января (26 января по старому стилю) - день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских, пострадавших за веру в Иисуса Христа.

Праздник 13 января по старому стилю - день памяти преподобной Мелании.

У святых Ермилы и Стратоника принято просить силу и мудрости, чтобы вынести все жизненные испытания и невзгоды.

День важно провести с родными и близкими, существует поверье, что в этот праздник нужно помочь нуждающимся 7 раз - за это будет прощено семь грехов.

Есть несколько запретов 13 января:

Запрещено сплетничать, наговаривать на других;

Также нужно избегать ссор, если накануне поссорились с кем-то, то 13 января нужно забыть все обиды и помириться.

Нельзя обижать животных, особенно кошек, ведь известно, когда великомученик Ермила был в заточении - там его утешала кошка.

Именно кошка спасала его от боли и помогала перенести пытки.

В народе святого считают покровителем кошек и горе будет тому, кто обидит животное.

Главные приметы 13 января:

Оттепель в этот день –значит лето будет теплым.

Деревья покрыты инеем – будет хороший урожай на зерновые.

Высоко взошло солнце – весь год будет благодатным.

Ночь ясная и тихая – значит год будет счастливым.

Источник: Униан.

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