Церковный праздник 13 января, православные чтят двух мучеников - Ермила и Стратоника Сингидонских.
В народном календаре дата известна под названием Ермилов день.
13 января (26 января по старому стилю) - день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских, пострадавших за веру в Иисуса Христа.
Праздник 13 января по старому стилю - день памяти преподобной Мелании.
У святых Ермилы и Стратоника принято просить силу и мудрости, чтобы вынести все жизненные испытания и невзгоды.
День важно провести с родными и близкими, существует поверье, что в этот праздник нужно помочь нуждающимся 7 раз - за это будет прощено семь грехов.
Есть несколько запретов 13 января:
Запрещено сплетничать, наговаривать на других;
Также нужно избегать ссор, если накануне поссорились с кем-то, то 13 января нужно забыть все обиды и помириться.
Нельзя обижать животных, особенно кошек, ведь известно, когда великомученик Ермила был в заточении - там его утешала кошка.
Именно кошка спасала его от боли и помогала перенести пытки.
В народе святого считают покровителем кошек и горе будет тому, кто обидит животное.
Главные приметы 13 января:
Оттепель в этот день –значит лето будет теплым.
Деревья покрыты инеем – будет хороший урожай на зерновые.
Высоко взошло солнце – весь год будет благодатным.
Ночь ясная и тихая – значит год будет счастливым.
Источник: Униан.
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