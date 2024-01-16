Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт ленивого пирога с лавашем, который можно приготовить к столу для близких. "Мастер Шеф" отметила, поскольку пирог мясной, его хорошо дополнят приправы и моцарелла.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

750 г фарша индейки

50 г кинзы, мелко нарезанной

100 г зеленого лука, мелко нарезанного

1 ч. л. сушеного чеснока

1 ч. л. черного перца

1 ч. л. паприки

1 ч. л. соли

1 ч. л. сухих прованских трав

300 г сметаны

3 яйца

200 г моцареллы, натертой на крупной терке

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

Нарежьте мелко лук и кинзу.

Приготовление фарша:

Смешайте фарш индейки с мелко нарезанной кинзой, луком, солью, паприкой, сушеным чесноком и прованскими травами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подготовка заливки:

В отдельной миске соедините сметану, яйца и немного соли. Хорошо перемешайте.

Начинка лаваша:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нанесите тонкий слой мясного фарша на каждый лаваш и аккуратно сверните их в рулеты. Получится три рулета.

Разрезание и укладка:

Разрежьте рулеты на одинаковые кусочки высотой, подходящей для вашей формы (например, 22 см).

Уложите кусочки вертикально в разъемную форму.

Заливка и запекание:

Полейте заливкой сверху по кусочкам в форме.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут.

Натирание моцареллы:

После 30 минут достаньте форму из духовки и посыпьте сверху натертой моцареллой.

Дополнительное запекание:

Верните форму в духовку и запекайте еще 10-15 минут, или до тех пор, пока моцарелла не растопится и станет золотистой, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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