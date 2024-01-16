Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт ленивого пирога с лавашем, который можно приготовить к столу для близких. "Мастер Шеф" отметила, поскольку пирог мясной, его хорошо дополнят приправы и моцарелла.
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 750 г фарша индейки
- 50 г кинзы, мелко нарезанной
- 100 г зеленого лука, мелко нарезанного
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- 1 ч. л. черного перца
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сухих прованских трав
- 300 г сметаны
- 3 яйца
- 200 г моцареллы, натертой на крупной терке
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
Нарежьте мелко лук и кинзу.
Приготовление фарша:
Смешайте фарш индейки с мелко нарезанной кинзой, луком, солью, паприкой, сушеным чесноком и прованскими травами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовка заливки:
В отдельной миске соедините сметану, яйца и немного соли. Хорошо перемешайте.
Начинка лаваша:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нанесите тонкий слой мясного фарша на каждый лаваш и аккуратно сверните их в рулеты. Получится три рулета.
Разрезание и укладка:
Разрежьте рулеты на одинаковые кусочки высотой, подходящей для вашей формы (например, 22 см).
Уложите кусочки вертикально в разъемную форму.
Заливка и запекание:
Полейте заливкой сверху по кусочкам в форме.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут.
Натирание моцареллы:
После 30 минут достаньте форму из духовки и посыпьте сверху натертой моцареллой.
Дополнительное запекание:
Верните форму в духовку и запекайте еще 10-15 минут, или до тех пор, пока моцарелла не растопится и станет золотистой, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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