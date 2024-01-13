Гороскоп на 13 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ваш ежедневный гороскоп на 13 января составлен астрологами.

Узнайте, что ждет вас 13 января.

Овен

(21 марта – 19 апреля)

День многообещающий для вас, Овен, поскольку Луна в Близнецах приносит любопытство и дар болтливости в ваш сектор общения.

Это отличная новость, если у вас есть планы на светское мероприятие или вы работаете в группе.

Луна в Близнецах гармонирует с Меркурием в Водолее, принося благоприятные результаты в ваши отношения, что положительно для вас, поскольку ваш рабочий сектор продолжает оставаться очень активным в сезон Козерога.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Когда Луна находится в вашем секторе личной собственности, перед вами может открыться возможность, которая позволит вам перенести отношения, навыки или предыдущую встречу в новую фазу бытия.

Предложение о работе может быть продлено. Нетворкинг-встреча может привести к многообещающей встрече. Это отличный день для налаживания связей и общения с коллегами или старыми друзьями.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Всегда есть место для роста, не так ли, Близнецы, и для такой любознательной души, как вы, у вас есть много возможностей расширить свой кругозор.

Это прекрасная возможность мыслить нестандартно, потому что Луна — ваш знак, и это приносит оптимизм, эмоциональную ясность и волнение.

Луна будет общаться с Меркурием, вашим планетарным управителем в воздушном знаке Водолея. Так что день идеален для звонков в Zoom и общения с лучшим другом.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Незавершенные дела – это ваша неудача сегодня, поэтому, когда Луна в вашем секторе скрытых врагов указывает на Меркурий в вашем секторе повседневной жизни, пришло время принять это к сведению. Но сначала обязательно выполните работу, которую поставили на день.

Не позволяйте себе отвлекаться на неважные проекты или развлечения. Вы почувствуете себя лучше, зная, что обыденные дела жизни уйдут в прошлое еще до окончания недели.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Друг, который влюблен в тебя, может, наконец, решиться выйти и сказать об этом, Лев. Это может быть потому, что Луна в вашем секторе дружбы получает небольшую поддержку от Меркурия в Водолее. К сожалению, Меркурий готовится стать ретроградным, так что все будет на вашем рассмотрении.

Возможно, это будет последняя попытка сказать то, что нужно сказать, чтобы завершить ситуацию, или, может быть, для того, чтобы вы проснулись и решили, хотите ли вы двигаться вперед и пытаться поддерживать отношения или нет с кем-то, к кому у вас есть платонические чувства.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Сегодня можно ожидать работы, работы и еще раз работы, поскольку Луна и Меркурий объединяются, чтобы сделать это время продуктивным.

Вам нужно обязательно соблюдать свой график, следить за своим временем и избегать отвлекающих факторов. Этот день может стать настоящим пером в вашей кепке, если вы сыграете правильно, а если нет, то позже вам придется многое наверстать.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Ты ведь можешь мечтать, правда? Так что, если вы надеялись на немного больше удачи в любовной сфере, романтика может прийти к вам благодаря случайной встрече.

Возможно, вы наконец встретите «того самого» в приложении для знакомств или познакомитесь с другом через общего знакомого, от которого вспыхнет несколько хороших искр.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Луна в Близнецах может рассказать о чем-то, что вам одновременно удобно и неудобно, Скорпион, и это секреты.

Да, вы наверняка знаете, как сохранить некоторые из них, а некоторые унести в могилу, но когда Луна говорит с Меркурием в вашем семейном доме, пришло время очистить энергию. Некоторыми из этих секретов нужно поделиться, и вам больше не придется нести их бремя в одиночку.

Это можно сделать письменно, с другом или консультантом. Суть в том, что Скорпион, пришло время открыться.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Когда Меркурий в вашем секторе общения говорит с вашим сектором отношений, здесь все может стать для вас немного неприятным.

Сегодня вы можете сбросить бомбу правды, даже не осознавая этого. И хотя вы гордитесь тем, что являетесь мудрецом, который любит давать мудрость и давать советы, независимо от того, просят они об этом или нет, их все равно трудно услышать.

Итак, проявите сегодня немного сочувствия и помните, что получатель и поставщик информации должны быть на одной волне. Чтобы достичь цели, требуется время, чтобы мысленно обработать слова.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Когда ваше сердце на правильном месте, все становится на свои места. Текущая Луна в Близнецах помогает вам оставаться открытыми для возможностей того, что некоторые вещи не достойны вашего времени.

Это может оказаться реальной помощью, если предстоит принять важное решение о покупке. вам нужно позаботиться об этом на этой неделе. особенно те, которые связаны с автомобилями, технологиями или тарифами на мобильные телефоны.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Вам может быть трудно удерживать обе ноги на земле, пока планета общения, Меркурий в вашем знаке, разговаривает с мечтательной Луной в Близнецах в вашем доме романтики.

Постарайтесь не слишком увлекаться жизненными «а что, если», если можете этого избежать.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Семейные дела сегодня отнимают у вас много времени и внимания, поскольку Луна продолжает транзит в вашем секторе дома.

Луна разговаривает с Меркурием, и это может вызвать некоторые неприятные разговоры, которые одновременно необходимы, но нежелательны в данный момент.

Рыбы, постарайтесь не интегрировать негативные чувства, когда они возникают. Вместо этого напомните себе, что мы все через что-то проходим, и у каждого есть свой способ справиться со своей болью.

Источник: yourtango.

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