Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, как приготовить пиццу сковороде, чтобы было и быстро, и вкусно.

Пицца – это любимое блюдо многих. Горячая, вкусная и сочная с любимыми начинками, с которыми можно экспериментировать.

Ольга Сумская рассказала рецепт, благодаря которому пиццу дома можно приготовить быстро – без теста и выпечки в духовке.

«Готовим очень оригинальную и быструю пиццу», - отмечала Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Для приготовления быстрой пиццы понадобятся лаваш – 200 г, Яйца – 3 шт, Молоко – 150 г, Колбаса – 150 г, Помидоры – 2 шт, Маринованный огурец – 1 шт, Сыр – 150 г, Кетчуп – по вкусу, а также соль и перец по вкусу.

Быстрая пицца на сковороде.

Лаваш нарезаем соломкой, следующий шаг – в миске объединяем яйца с молоком.

Яйца с молоком перемешиваем, добавляем соль и перец. И выкладываем порезанный лаваш в яично-молочную смесь.

«Хорошо все смешаю, а дальше нарезаю колбаску кубиками», – прокомментировала Ольга Сумская ход приготовления быстрой пиццы на сковороде.

Нарезаем помидор небольшими кубиками и маринованный огурец.

Быстрая пицца на сковороде.

На разогретую сковороду выкладываем лаваш в яйце и разравниваем, чтобы получился большой блин. Сразу смазываем кетчупом.

«При этом кетчупа не жалейте. Распределяем по всей поверхности нашей пиццы», – рассказала Ольга Сумская.

Быстрая пицца на сковороде.

Далее выкладываем на пиццу колбасу, помидор и огурец. Сверху посыпаем тертым сыром и накрываем сковороду крышкой. Жарим до готовности.

«Минут десять и наша быстрая пицца готова», - рассказала Ольга Сумская, выкладывая пиццу, приготовленную на сковороде, на тарелку.

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