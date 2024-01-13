Певец и телеведущий Владимир Дантес продемонстрировал, чем завтракает и охарактеризовал свой прием пищи, как идеальный.

Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм показал, как выглядит его завтрак, пишет Politeka.net.

"Так я вижу идеальный завтрак", - прокомментировал Владимир Дантес тарелку с кашей и сосисками, бутерброды с красной икрой, огурцы, зелень и травяной чай.

На столе также можно увидеть букет белых роз и еще одну тарелку – Дантес сделал фото перед завтраком со своей любимой девушкой.

Напомним, Владимир Дантес после развода с певицей Надеждой Дорофеевой живет в уютном двухэтажном доме с блоггером и дизайнером Дашей Кацуриной.

Девушка раньше была супругой ресторатора Михаила Кацурина. Именно Кацурин стал новым мужем Дорофеевой.

Отметим, лучшей кашей для завтрака диетологи считают овсянку. Она содержит много клетчатки, поэтому вымывает сахар из крови и выводит шлаки. Также овсяная каша в своем составе имеет калий, кальций, магний, йод, фтор и другие полезные микроэлементы.

Регулярное употребление овсяной каши способствует снижению артериального давления.

Самый простой рецепт овсяной каши – на воде. Для этого необходимо просто довести воду до кипения, добавить хлопья и варить на среднем огне, помешивая.

В процессе приготовления добавьте соль или сахар по вкусу.

Подавать овсяную кашу можно с множеством ингредиентов – ягодами, медом, вареньем, сладким топингом, орехами и тд.

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