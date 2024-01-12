Перестаньте осуждать себя за то, что просите гостей снять обувь, а вместо этого наслаждайтесь свободой ходить босиком по дому – и всеми преимуществами для здоровья.

Это просто здравый смысл: сняв обувь у двери, вы, как минимум, сократите количество грязи, попадающей в ваш дом.

Как бы хорошо вы ни вытирали обувь о коврик, частицы все равно прилипают к бороздкам и щелям обуви, особенно к резиновой подошве.

А когда идет дождь, обувь становится еще большей домашней опасностью, оставляя мокрые, грязные полосы на ваших красивых чистых полах.

Вы "изгоните токсины"

К вашим подошвам прилипает не только грязь; токсины получают бесплатный проезд и в помещении. Исследование Университета Бэйлора показало повышенный риск развития рака у людей, живущих рядом с асфальтовым покрытием, покрытым каменноугольной смолой. Частицы каменноугольной смолы и другие загрязняющие вещества легко могут быть собраны обувью и занесены прямо в наши дома.

Вы останетесь здоровее

Согласно исследованию, проведенному микробиологом из Университета Аризоны, на обуви обнаружены штаммы, вызывающие такие инфекции, как менингит, диарея и даже пневмония. Кроме того, исследование в Хьюстоне, в ходе которого изучалось заражение домашних хозяйств спорами Clostridium difficile, показало, что почти 40 процентов протестированной обуви были носителями бактерий, которые могут быть устойчивы к чистящим средствам и трудно поддаются лечению антибиотиками.

Вы уменьшите химическое воздействие

Если ваш дом окружен газонами без сорняков, будьте осторожны. Гербициды, используемые для обработки газонов, могут прилипать к подошвам вашей обуви и накапливаться в пыли на полу. Исследования показывают, что снятие обуви — один из лучших способов предотвратить воздействие химических веществ в помещении.

Вы укрепите свои ступни и ноги

Как часто вы ходите без обуви? Ортопедическая медицина обнаружила, что частый отказ от обуви приносит множество преимуществ для здоровья, включая улучшение баланса, укрепление мышц ног и улучшение осанки. Используйте по максимуму возможности пошевелить пальцами ног дома.

Вы создадите священное пространство

Во многих странах Ближнего Востока, Азии и Африки ходить дома без обуви — это норма. Хотя эта традиция может иметь культурные корни, ее можно перенять и адаптировать к любому образу жизни. Одним из многих преимуществ этого обычая является создание позитивного ритуала, который чтит ваш дом и создает священное пространство.

Вы оставите негатив за дверью

Обувь сковывает, так что освободитесь! Блогер Тоан Лам призывает всех нас принять вызов «без обуви» и принять образ мышления, который он воспитывает, оставляя негативные вещи за дверью. Он также предлагает вывесить дружелюбный знак, чтобы напомнить всем, кто входит, о необходимости отступить и обнажить подошвы, а также внутренние души.

Источник: bobvila.

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