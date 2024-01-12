Если кто-то из членов вашей семьи заболел, обязательно содержите в чистоте эти места вашего дома, к которым чаще всего прикасаются.

Когда вы или кто-то из членов вашей семьи заболеваете, первоочередной задачей является возвращение к хорошему здоровью.

Как только симптомы исчезнут, следующая задача — провести тщательную уборку дома, чтобы предотвратить повторное заражение.

Ванная комната

Ванная комната часто становится эпицентром, когда волна микробов прокатывается по вашему дому. После того, как ураган пройдет, обязательно тщательно очистите ванную комнату, тщательно вычистив и продезинфицировав унитаз, все ручки смесителей и другие твердые поверхности. (Пока вы этим занимаетесь, обязательно замените все постельное белье чистым или разложите одноразовые салфетки для вытирания рук — сейчас не время для общих полотенец для рук.) Невыполнение тщательной уборки ванной комнаты может привести к сохранению болезнетворных микроорганизмов, увеличивается риск заражения других.

Кухня

Кухня может сильно пострадать во время приступа болезни, оставляющей после себя зараженные микробами чашки, посуду и посуду. Одно исследование показало, что ежедневное использование дезинфицирующего средства имеет 77-процентную эффективность в предотвращении повторной атаки вируса в домохозяйствах.

Чтобы вирусы и бактерии не появлялись на кухне, мойте всю посуду в очень горячей воде или в самой горячей воде в посудомоечной машине и используйте режим сушки с подогревом. Протрите ручки холодильника, столешницы, кнопки и все электронные клавиатуры на приборах и продезинфицируйте раковины дезинфицирующим средством.

Дверные ручки

Частое мытье рук имеет решающее значение для сдерживания распространения микробов, но мы все знаем, что это легче сказать, чем сделать. На всякий случай возьмите с собой дезинфицирующие салфетки и протрите ими каждую дверную ручку в доме, как внутри, так и снаружи. Одно исследование показало, что использование этих удобных салфеток значительно снижает количество бактерий на большинстве поверхностей в стоматологических кабинетах.

Полотенца

Все, к чему прикасается ваше тело во время болезни, включая полотенца, следует продезинфицировать, промыв в горячей воде. Чтобы действительно уничтожить микробы, добавьте дезинфицирующее средство для стирки или отбеливатель . Обязательно сначала прочтите этикетку по уходу за одеждой, чтобы убедиться, что ее можно безопасно стирать с отбеливателем.

Постельное белье

Когда мы больны, мы, как правило, проводим много времени в постели, поэтому простыни, одеяла и одеяла следует дезинфицировать, как только вы снова встанете. Стирайте их в горячей воде. Если ваш матрас испачкался, тщательно его почистите. Начните с уборки пылесосом, затем очистите место (при необходимости) и распылите дезинфицирующее средство. Дайте ему проветриться в течение дня, прежде чем снова надеть белье.

Одежда

Любую одежду, которую вы носите во время болезни, необходимо продезинфицировать. Стирайте все в горячей воде отдельной загрузкой. Чтобы завершить обработку, используйте режим высокой температуры или дезинфекции на сушильной машине.

Твердые поверхности

Твердые поверхности, к которым часто прикасаются, по всему дому необходимо очищать как во время, так и после болезни. Сюда входят все кухонные стойки , обеденный стол и стулья. Не забывайте о выключателях света , лестничных перилах, ручках шкафов и обо всем, к чему вы регулярно прикасаетесь. Все их необходимо протереть дезинфицирующим средством.

Пульты дистанционного управления

Когда вы больны, иногда все, что вам удается сделать, это запоем смотреть Netflix. В результате пульт становится магнитом для микробов. Исследование обнаружило как минимум в 20 раз больше микробов на пультах дистанционного управления, чем на сиденьях унитазов. Во время и после болезни протирайте все пульты дезинфицирующими салфетками, чтобы предотвратить повторное появление бактерий и других микробов.

Телефоны и другая электроника

Устройства с сенсорными экранами — это современные чудеса, но они также являются магнитами для микробов. Обязательно протирайте смартфоны, планшеты, компьютерные клавиатуры и любые другие электронные устройства после того, как в ваш дом проникла болезнь, с помощью дезинфицирующих салфеток, специально предназначенных для экранов и электроники. Вы можете аккуратно протереть изделие тканью из микрофибры, смоченной смесью 70 процентов изопропилового спирта и 30 процентов воды. Примечание. Обязательно выключайте и отсоединяйте устройства от сети перед их чисткой, чтобы не повредить их.

Игрушки

Если у вас есть дети, тщательно дезинфицируйте любые твердые или пластиковые игрушки, чтобы остановить распространение микробов. Используйте мыло и воду для мытья пластиковых игрушек. Один из наших любимых способов сэкономить время — положить маленькие пластиковые игрушки и промыть их в посудомоечной машине на верхней полке. Они чистые, и вы не потратили весь день, вытирая их по отдельности.

Источник: bobvila.

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