Если его не контролировать, сухой воздух также может нанести структурный ущерб вашему дому и даже испортить некоторые из ваших любимых предметов домашнего обихода.

Суше, чем пустыня

Многим из нас не только приходится иметь дело со льдом, снегом и низкими температурами зимой, но нам также приходится бороться с неприятным побочным эффектом холодной погоды — сухостью воздуха в помещении.

Зимой уровень влажности в помещении может опуститься до уровня, подобного пустынному, и результаты могут оказаться разрушительными для деревянной мебели, сантехники и напольных покрытий, а также кожаных изделий — и, конечно же, для человеческого тела.

Смещение оконных рам

Если уровень влажности в помещении упадет слишком низко, рамы деревянных окон могут уменьшиться в размерах, что затруднит их открывание и потенциально приведет к образованию щелей или трещин, которые пропускают еще больше холодного и сухого воздуха. Чтобы рамы не высыхали, попробуйте разместить на подоконнике пару растений. Мало того, что пребывание на солнце будет полезно для растений, влага из листьев также будет испаряться в воздух, добавляя немного влажности. Просто имейте в виду, что низкая влажность может плохо сказываться на растениях, поэтому для оптимального здоровья вам, возможно, придется опрыскивать листья комнатных растений еженедельно.

Высушенная кожа

Кожа — один из самых прочных материалов, но одним из ее недостатков является то, что она подвержена повреждениям при высыхании. Низкий уровень влажности может привести к тому, что кожа станет жесткой и растрескается, что может испортить отличную куртку, сумку или кресло. Чтобы ваша кожа выглядела наилучшим образом в самые засушливые месяцы, нанесите в начале зимы надежный кондиционер для кожи или крем .

Скрипучие полы

Некоторые домовладельцы могут найти скрипучие полы очаровательными, но другие просто думают, что они раздражают. Полы особенно скрипят зимой, потому что деревянные доски высыхают, что приводит к образованию щелей и усадке, создавая идеальные условия для шумной ходьбы. Хотя этот скрип не является постоянным, вы можете устранить его, включив старый добрый увлажнитель воздуха. Если у вас деревянные полы во всем доме, подумайте о приобретении увлажнителя воздуха для всего дома.

Испорченное вино

Даже закупоренные бутылки вина не застрахованы от воздействия сухого воздуха в помещении. Чрезвычайно низкий уровень влажности может медленно отколоть пробку, оставляя место для проникновения воздуха в бутылку и испортить вкус вина внутри. Сохраните все эти ноты кожи и шоколадные оттенки, поставив кастрюлю с водой рядом с местом хранения вина, и оно будет хорошо держаться. Идеальный уровень влажности для хранения вина составляет 60 процентов, но если вы планируете выпить недавно купленную бутылку в течение недели или двух, вам, вероятно, не придется беспокоиться об уровне влажности.

Треснувшие обои

Обои снова переживают яркое и красочное возвращение, но они не будут выглядеть так модно, если начнут отслаиваться или расслаиваться в результате сухого воздуха в помещении. У вас есть обои рядом с ванной? Чтобы предотвратить его растрескивание в засушливые месяцы, оставляйте дверь ванной открытой, пока вы принимаете душ, чтобы обеспечить немного дополнительной влаги стенам в соседней комнате.

Зимняя болезнь

Конечно, самая большая проблема, вызванная сухим воздухом, заключается в том, что он делает вас более уязвимыми для неприятных зимних болезней. Хотя сухой воздух сам по себе не вызывает болезни, он лишает нос и рот естественной влаги, которая обычно удерживает вторгающиеся микробы. Включение увлажнителя воздуха на ночь возле вашей кровати — эффективный способ предотвратить болезни зимой. Обязательно увеличьте потребление жидкости, поскольку чрезмерно сухой воздух может привести к обезвоживанию.

Источник: bobvila.

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