Солянка – это вкусный, ароматный и питательный суп, который может быть одновременно и первым, и вторым блюдом.

Солянка по-домашнему имеет множество вариантов, пишет Politeka.net. Особенно часто ее готовят как раз зимой, ведь это блюдо согреет, наполнит энергией и силами в холодное время года.

Своим рецептом солянки по-домашнему поделилась фудблогер Юлия на своей странице Cook_julija_simonchuk.

По ее словам, это рецепт простейшего варианта солянки.

«Если у вас остались колбасно-мясные изделия после праздников, обязательно приготовьте это блюдо, очень вкусно и сытно. А лимончик придает такую ​​свежесть», - отметила кулинар.

Для приготовления солянки по-домашнему возьмите следующие ингредиенты: бульон/или вода – 3-4 литра, рассол из огурцов – 200-300 мл; лук большой – 1 шт; морковь – 1 шт; соленые огурцы – 4-5 шт; колбасные изделия (разные) – 700-750г; оливки без косточек – 1-2 б; томатная паста – 1-1,5 ст.л; лимон – 1 шт; лавровый лист, душистый перец, специи, зелень – по вкусу; масло – для жарки; сметана – для подачи.

Солянка по-домашнему.

Первый шаг в приготовлении солянки по-домашнему – в кастрюле необходимо пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного все вместе пожарить.

Затем следует добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо и др.).

«Совместите 3-4 вида, так получится лучший вкус», – посоветовала фудблогер.

Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и немного еще пожарить.

Солянка по-домашнему.

Далее добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.

«Перемешиваем, провариваем, добавляем оливки, специи, зелень. Пробуем на соль, при необходимости добавляем. Снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться. Подаем в горячем виде с кусочками лимона и сметаной», - рассказала о последних штрихах в приготовлении солянки по-домашнему фудблогер.

В комментариях подписчики Юлии отмечают, что обожают солянку, особенно зимой, и делятся своими секретами.

«А мне нравится еще добавить картошку 3-4шт»,

«То, что нужно после новогодних праздников»,

«Мой любимый рецепт»,

«То, что мне сейчас нужно»,

«Выглядит довольно вкусно, попробую сделать»,

«У меня сегодня тоже солянка, только без маслин».

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