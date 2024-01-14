Солянка по-домашнему имеет множество вариантов, пишет Politeka.net. Особенно часто ее готовят как раз зимой, ведь это блюдо согреет, наполнит энергией и силами в холодное время года.
Своим рецептом солянки по-домашнему поделилась фудблогер Юлия на своей странице Cook_julija_simonchuk.
По ее словам, это рецепт простейшего варианта солянки.
«Если у вас остались колбасно-мясные изделия после праздников, обязательно приготовьте это блюдо, очень вкусно и сытно. А лимончик придает такую свежесть», - отметила кулинар.
Для приготовления солянки по-домашнему возьмите следующие ингредиенты: бульон/или вода – 3-4 литра, рассол из огурцов – 200-300 мл; лук большой – 1 шт; морковь – 1 шт; соленые огурцы – 4-5 шт; колбасные изделия (разные) – 700-750г; оливки без косточек – 1-2 б; томатная паста – 1-1,5 ст.л; лимон – 1 шт; лавровый лист, душистый перец, специи, зелень – по вкусу; масло – для жарки; сметана – для подачи.
Солянка по-домашнему.
Первый шаг в приготовлении солянки по-домашнему – в кастрюле необходимо пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного все вместе пожарить.
Затем следует добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо и др.).
«Совместите 3-4 вида, так получится лучший вкус», – посоветовала фудблогер.
Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и немного еще пожарить.
Солянка по-домашнему.
Далее добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.
«Перемешиваем, провариваем, добавляем оливки, специи, зелень. Пробуем на соль, при необходимости добавляем. Снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться. Подаем в горячем виде с кусочками лимона и сметаной», - рассказала о последних штрихах в приготовлении солянки по-домашнему фудблогер.
В комментариях подписчики Юлии отмечают, что обожают солянку, особенно зимой, и делятся своими секретами.
«А мне нравится еще добавить картошку 3-4шт»,
«То, что нужно после новогодних праздников»,
«Мой любимый рецепт»,
«То, что мне сейчас нужно»,
«Выглядит довольно вкусно, попробую сделать»,
«У меня сегодня тоже солянка, только без маслин».
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