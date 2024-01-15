Переход ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь не повлиял на празднование Пасхи.
Поэтому православные христиане рассчитывают дату Светлого Христова Воскресения иным способом, отличающимся от даты празднования у католиков.
В 2024 году православные христиане в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, а католики - 31 марта.
Напомним, что перед Пасхой верующие соблюдают продолжительный и строгий пост, который помогает духовно и телесно очиститься, чтобы отпраздновать праздник без греха.
Пост называется Большим и длится 50 дней.
В 2024 году пост начнется 18 марта и закончится 4 мая, накануне Пасхи.
Последняя неделя поста считается самой суровой, ее называют Страстной седмицей.
Украинцы поделились мнениями о дате празднования Пасхи:
"Верующие люди знают, что Пасха,Троица,Вознесение числа не держатся",
"До Пасхи-24 еще нужно дожить",
"Просите мира. А тогда будем праздновать все праздники",
"... уже за Пасху переживают. Дождаться бы тех праздников",
"Пора уже перевести Пасху на европейскую, как-то не цивилизованно реформировали календарь",
" Запутали людей", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: ТСН.
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