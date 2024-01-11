12 января в церковном календаре также чтят день памяти Татьяны Римской.

Наши предки этот день посвящали заготовке мяса - резали свинину и готовили различные блюда.

Издавна предки верили, что 12 января по улицам ходит нечистая сила, поэтому гулять в одиночку запрещено.

Также в этот день нельзя ничего поднимать с земли, вещь может быть заколдованной.

Солить еду не рекомендуется, ведь соль может навлечь болезни на семью.

Существуют запреты 12 января, в частности, нельзя принимать подарки от чужих и малознакомых людей.

Запрещено заниматься шитьем и прясть — ведь это может принести несчастье.

Не рекомендуется употреблять пищу с солью — это приведет к проблемам со здоровьем

Нельзя подбирать вещи на перекрестах — к беде.

Также среди наших предков было немало примет на этот день 12 января:

так, раньше смотрели, какой сегодня день - солнце рано взошло — ждите потепления;

ясная и морозная погода в этот день – к хорошему урожаю.

звездное небо ночью - к ранней весне;

если снежит 12 января - к дождливому лету.

Именины 12 января отмечают владельцы таких имен: Макар, Лев, Даниил, Антон, Мария, Ирина, Арина и Анисия.

Источник: ТСН.

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