Службы безопасности разоблачила еще одну приспешницу врага, которая разведывала дислокацию и перемещение защитников в Донецкой области.
Как сообщила пресс-служба СБУ, фигурантка "охотилась" на места базирования подразделений ВСУ, которые вовлечены в боевые операции на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Женщина самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.
Злоумышленница могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.
СБУ своевременно разоблачила агентшу и задержали ее дома. У нее изъят телефон, с которого переписывалась с ФСБ.
Фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована сотрудником ФСБ.
За выполненные задачи предательница получала от врага денежное вознаграждение на банковскую карточку.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Предательнице грозит пожизненное заключение.
Напомним, что недавно СБУ и Минобороны в Киеве обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки снарядов.
в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.
Чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.
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