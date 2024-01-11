Службы безопасности разоблачила еще одну приспешницу врага, которая разведывала дислокацию и перемещение защитников в Донецкой области.

Как сообщила пресс-служба СБУ, фигурантка "охотилась" на места базирования подразделений ВСУ, которые вовлечены в боевые операции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Женщина самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.

Злоумышленница могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.

СБУ своевременно разоблачила агентшу и задержали ее дома. У нее изъят телефон, с которого переписывалась с ФСБ.

СБУ задержала агентку

Фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована сотрудником ФСБ.

За выполненные задачи предательница получала от врага денежное вознаграждение на банковскую карточку.

СБУ задержала агентку

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Предательнице грозит пожизненное заключение.

Напомним, что недавно СБУ и Минобороны в Киеве обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки снарядов.

в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

Чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.

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