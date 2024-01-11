Предательница каждый день проезжала около 100 км, чтобы выявить позиции защитников возле Авдеевки и Марьинки.

Службы безопасности разоблачила еще одну приспешницу врага, которая разведывала дислокацию и перемещение защитников в Донецкой области.

Как сообщила пресс-служба СБУ, фигурантка "охотилась" на места базирования подразделений ВСУ, которые вовлечены в боевые операции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Женщина самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.

Злоумышленница могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.

СБУ своевременно разоблачила агентшу и задержали ее дома. У нее изъят телефон, с которого переписывалась с ФСБ.

Фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована сотрудником ФСБ.

За выполненные задачи предательница получала от врага денежное вознаграждение на банковскую карточку.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Предательнице грозит пожизненное заключение.

Напомним, что недавно СБУ и Минобороны в Киеве обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки снарядов.

в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

Чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.

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