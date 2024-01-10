Если попробуете приготовить куриный бульон, соблюдая эти две рекомендации, то вкус и аромат блюда вас приятно поразят.

Дочь продюсерки Ирины Горовой, бывшей жены рэпера Потапа, очень любит готовить и регулярно делится своими кулинарными шедеврами.

В этот раз на своей странице в Instagram Наташа Горова поделилась двумя секретами, как сделать куриный бульон еще более вкусным, насыщенным и ароматным.

Во-первых, важно сделать курицу максимально нежной. Для приготовления бульона Наташа Горова выбирает куриное филе, разрезает его на небольшие кусочки и варит примерно 7-8 минут.

Далее блогер разрезает мясо на маленькие дольки, перекладывает в миску, добавляет немного сливочного масла и перемешивает – благодаря этому курица станет значительно более мягкой и нежной. После этого кусочки филе Наташа Горова добавляет уже в готовый бульон.

Второй совет – добавлять в бульон яичную смесь с соком лимона. Для бульона на два человека блогер взяла одно яйцо и сок 1/4 лимона. Сначала отдельно взбиваем белок до образования пены, затем смешиваем его с желтком, а затем добавляем и лимонный сок.

В яичную смесь Наташа Горова добавляет три столовых ложки охлажденного бульона, перемешивает, а затем отправляет эту смесь в кастрюлю с бульоном, постоянно помешивая. Варим бульон еще 1-2 минуты – и можно наслаждаться.

Особенно блогер советует готовить такой бульон в холодную погоду и подавать его вместе с бутербродом с маслом.

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