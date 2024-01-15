Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить изысканное блюдо, которое воссоздает атмосферу французской гастрономии. Подавайте с удовольствием и наслаждайтесь волшебством в каждом кусочке, добавила "Мастер Шеф".
Ингредиенты для "Курицы в Вине":
- Куриные голени - 1 кг
- Сухое красное вино – 350 г
- Корень сельдерея – 200 г
- Морковь – 200 г
- Грибы шампиньоны - 250 г
- Лук шалот – 200 г
- Тимьян - 6 веточек
- Петрушка – 6 веточек
- Лавровый лист – 3-4 шт.
- Перец душистый - 10 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Оливковое масло - 20 г
- Масло сливочное – 30 г
- Мука – 3 ст. ложки
- Соль – 2 ч. ложки
Приготовление:
Нарежьте корень сельдерея, морковь, лук шалот, грибы. Добавьте целый неочищенный чеснок и выложите в котел. Завяжите веревкой тимьян, лавровый лист и петрушку и положите на овощи, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Залейте 2-3 литра воды и варите под крышкой 1 час.
В сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло. Обжаривайте куриные голени, посыпанные мукой, со всех сторон до золотистой корки.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, залейте красным вином, тушите 5 минут и перелейте в овощи.
Посолите, добавьте перец. Тушите на среднем огне 30-40 минут.
Для соуса перелейте остаток жидкости и выкипите с добавлением сахара или меда.
Подавайте голени с кусочками грибов, чеснока и лука шалот, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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