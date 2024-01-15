Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусную курицу с вином.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить изысканное блюдо, которое воссоздает атмосферу французской гастрономии. Подавайте с удовольствием и наслаждайтесь волшебством в каждом кусочке, добавила "Мастер Шеф".

Ингредиенты для "Курицы в Вине":

Куриные голени - 1 кг

Сухое красное вино – 350 г

Корень сельдерея – 200 г

Морковь – 200 г

Грибы шампиньоны - 250 г

Лук шалот – 200 г

Тимьян - 6 веточек

Петрушка – 6 веточек

Лавровый лист – 3-4 шт.

Перец душистый - 10 шт.

Чеснок – 1 головка

Оливковое масло - 20 г

Масло сливочное – 30 г

Мука – 3 ст. ложки

Соль – 2 ч. ложки

Приготовление:

Нарежьте корень сельдерея, морковь, лук шалот, грибы. Добавьте целый неочищенный чеснок и выложите в котел. Завяжите веревкой тимьян, лавровый лист и петрушку и положите на овощи, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Залейте 2-3 литра воды и варите под крышкой 1 час.

В сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло. Обжаривайте куриные голени, посыпанные мукой, со всех сторон до золотистой корки.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, залейте красным вином, тушите 5 минут и перелейте в овощи.

Посолите, добавьте перец. Тушите на среднем огне 30-40 минут.

Для соуса перелейте остаток жидкости и выкипите с добавлением сахара или меда.

Подавайте голени с кусочками грибов, чеснока и лука шалот, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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