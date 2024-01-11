Церковный праздник 11 января, в этот день памяти преподобного Феодосия Великого.

Верующие 11 января чтят память преподобного Феодосия Великого.

Также Православный праздник 11 января - день памяти преподобных Марка, Феофила и Иоанна.

В честь памяти погибших детей в этот день, 11 января, называли Страшный вечер.

Наши предки в Страшный день разжигали костер возле дома и верили, что к дому, возле которого горит огонь - нечистая сила не явится.

В этот день особенно старались беречь детей и уделять им много внимания - им рассказывали сказки, развлекали загадками.

Также было принято молиться за здоровье детей в церкви.

Девушки 11 января собирались вместе и гадали - издавна верили, что в этот день предсказания будут особенно правдивыми.

В этот день раньше старались не гулять в одиночестве, особенно в безлюдных местах.

Нельзя было никому желать здоровья - есть риск, что все случится наоборот.

Также лучше избегать страданий и не жаловаться на жизнь, не затевайте конфликтов и споров.

Народные приметы 11 января:

Раньше в этот день наши предки смотрели, какая погода, если туман – весной реки выйдут из берегов.

Если наблюдаете оттепель 11 января — к ранней и затяжной весне.

Сильный мороз предвещает хороший урожай яровых.

Также раньше говорили - какая погода, таким будет ноябрь.

Источник: ТСН.

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