Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезным и вкусным рецептом котлет, который особенно понравится тем, кто желает сейчас похудеть или любит здоровое питание. "Мастер Шеф" уверяет, данный реепт подходит всем, ведь не требует много затрат и времени.
Ингредиенты:
- 520 г куриного филе
- 120 г сладкого перца
- 120 г лука
- 10 г масла гхи
- 1 яйцо
- 10 г укропа
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
Порубите куриное филе ножом на небольшие кусочки. Нарежьте сладкий перец и лук кубиками (бруноа), делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В сковороде растопите масло гхи и тушите лук с 2 ст. ложками воды под крышкой до золотистого цвета.
Нарежьте укроп на мелкие кусочки.
Соедините порубленное куриное филе, нарезанный перец, тушеный лук, яйцо и укроп в большой миске. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, приправьте смесь солью и перцем по вкусу. Перемешайте еще раз.
Наполните силиконовые формочки получившейся массой для котлет.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выпекайте котлеты в предварительно разогретой духовке в течение 25-30 минут, или пока они не станут золотистыми.
Выньте котлеты из формочек и подавайте горячими, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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