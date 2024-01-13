Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезным и вкусным рецептом котлет, который особенно понравится тем, кто желает сейчас похудеть или любит здоровое питание. "Мастер Шеф" уверяет, данный реепт подходит всем, ведь не требует много затрат и времени.

Ингредиенты:

520 г куриного филе

120 г сладкого перца

120 г лука

10 г масла гхи

1 яйцо

10 г укропа

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Порубите куриное филе ножом на небольшие кусочки. Нарежьте сладкий перец и лук кубиками (бруноа), делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В сковороде растопите масло гхи и тушите лук с 2 ст. ложками воды под крышкой до золотистого цвета.

Нарежьте укроп на мелкие кусочки.

Соедините порубленное куриное филе, нарезанный перец, тушеный лук, яйцо и укроп в большой миске. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, приправьте смесь солью и перцем по вкусу. Перемешайте еще раз.

Наполните силиконовые формочки получившейся массой для котлет.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выпекайте котлеты в предварительно разогретой духовке в течение 25-30 минут, или пока они не станут золотистыми.

Выньте котлеты из формочек и подавайте горячими, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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