Мобилизация в Украине продолжается, она продолжается с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.
Воин 24 ОМБр Вячеслав Журба рассказал о ситуации, которая сложилась в период мобилизации в Украине.
Так, он считает, что мужчинам все же придется служить.
"Вы, рано или поздно, скорее всего попадете на фронт, поэтому позаботьтесь о том, куда вы попадете уже сейчас", – сообщил Вячеслав.
Как сообщил военный, гражданские мужчины уже сейчас должны позаботиться о том, где будут проходить службу.
Вячеслав Журба добавил, что узнав у знакомых о ситуации в бригаде - есть вероятность, что человек захочет проходить службу в разгар мобилизации в Украине в конкретной бригаде.
Источник: "Голос войны".
Ранее сообщалось, что проблема с уклонением от мобилизации в Украине есть, однако она не массовая.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо.
В ТЦК и СП не всегда есть возможность найти военнообязанных по указанному месту жительства.
Также случается, что граждане не становились на учет в разгар мобилизации в Украине.
Поэтому возникает проблема, что мужчины зарегистрированы в одной области – переселились в другую и не стали на учет в ТЦК.
В результате такими уклоняющимися во время мобилизации в Украине занимаются правоохранительные органы, за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность.
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