Защитник дал совет мужчинам по мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, она продолжается с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Воин 24 ОМБр Вячеслав Журба рассказал о ситуации, которая сложилась в период мобилизации в Украине.

Так, он считает, что мужчинам все же придется служить.

"Вы, рано или поздно, скорее всего попадете на фронт, поэтому позаботьтесь о том, куда вы попадете уже сейчас", – сообщил Вячеслав.

Как сообщил военный, гражданские мужчины уже сейчас должны позаботиться о том, где будут проходить службу.

Вячеслав Журба добавил, что узнав у знакомых о ситуации в бригаде - есть вероятность, что человек захочет проходить службу в разгар мобилизации в Украине в конкретной бригаде.

Источник: "Голос войны".

Ранее сообщалось, что проблема с уклонением от мобилизации в Украине есть, однако она не массовая.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо.

В ТЦК и СП не всегда есть возможность найти военнообязанных по указанному месту жительства.

Также случается, что граждане не становились на учет в разгар мобилизации в Украине.

Поэтому возникает проблема, что мужчины зарегистрированы в одной области – переселились в другую и не стали на учет в ТЦК.

В результате такими уклоняющимися во время мобилизации в Украине занимаются правоохранительные органы, за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.