Мобілізація в Україні триває, є категорія громадян, що не проживають за зареєстрованими у військкоматі адресами або не стали на облік, стало відомо, хто розшукує ухилянтів.

Проблема з ухиленням від мобілізації в Україні є, проте вона не є масовою.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Володимир Фітьо.

У ТЦК та СП не завжди є можливість знайти військовозобов'язаних за вказаним місцем проживання.

Також трапляється так, що громадяни не ставали на облік у розпал мобілізації в Україні.

Тому виникає проблема, що чоловіки зареєстровані в одній області - переселилися в іншу та не стали на облік в ТЦК.

У результаті такими ухилянтами під час мобілізації в Україні займаються правоохоронні органи, за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність.

"Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", ― повідомив Володимир Фітьо.

Відомо, що передбачена відповідальність за порушення правил обліку, ухилення від обліку та ухилення від мобілізації в Україні.

"В перед ідуть депутати ,менти, суді які беруть хабар суді які до ф**а гребуть ,а ухилянтам там уже нема, що робити",

"А де ж ті так звані офіцери які навчались у різних військових закладах і отримали звання при тому всьому ще й давали присягу на вірність народу України???, сидять щ*рі по тцк і виловлюють комбайнерів, стоматологів, сварщиків бо, з самого початку навчання, вони не мали за мету захищати Український народ і Державу а, лише отримати посади і звання...",

"Розшукують ті котрі самі ухиляється від мобілізації а на вулицях роблять т***р і хаус....позор....тцк і їхнім керівникам....земля кругла ....кара і до них прийде....бог покарає це па**о....", - пишуть українці у коментарях.

Джерело: NV.

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