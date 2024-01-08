Мобилизация в Украине продолжается, есть категория граждан, которые не проживают по зарегистрированным в военкомате адресам или не стали на учет, стало известно, кто разыскивает уклонистов.

Проблема с уклонением от мобилизации в Украине есть, однако она не массовая.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо.

В ТЦК и СП не всегда есть возможность найти военнообязанных по указанному месту жительства.

Также случается, что граждане не становились на учет в разгар мобилизации в Украине.

Поэтому возникает проблема, что мужчины зарегистрированы в одной области – переселились в другую и не стали на учет в ТЦК.

В результате такими уклонителями во время мобилизации в Украине занимаются правоохранительные органы, за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность.

"Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления", ― сообщил Владимир Фитьо.

Известно, что предусмотрена ответственность за нарушение правил учета, уклонение от учета и уклонение от мобилизации в Украине.

"Впред идут депутаты ,менты, суде которые берут взятку в суде которые до ф**а гребут ,а уклонистам там уже нет, что делать",

"А где же те так называемые офицеры которые учились в разных военных заведениях и получили звание при этом всем еще и давали присягу на верность народу Украины???, сидят кр*сы по тцк и вылавливают комбайнеров, стоматологов, сварщиков потому, что с самого начала обучение, они не имели целью защищать Украинский народ и Государство, а только получить должности и звание...",

"Разыскивают те самые уклоняющиеся от мобилизации а на улицах делают т***р и хаус....позор....тцк и их руководителям....земля круглая ....кара и к ним придет.. ..бог накажет это па**о....", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: NV.

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