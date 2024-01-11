Салат «Мимоза» – очень популярный и вкусный салат, который можно приготовить как для праздничного застолья, так и для обычного ужина или обеда.

Своим вкусным рецептом салат «Мимоза» поделилась фудблогер, которая ведет свой кулинарный блог «polli_cooking».

Для салата «Мимоза» понадобятся следующие ингредиенты: 1 луковица, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. уксуса, 2-3 картофелины, 2 моркови, 2 банки консервированных сардин, 120 г плавленого сыра, 4 яйца, 200-250 г майонеза.

«Овощи готовим любимым для вас способом, мне нравится запекать в духовке. Овощи моем, смазываем маслом, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на +-60 минут», - поделилась своим секретом приготовление салата «Мимоза» кулинар.

Салат "Мимоза".

Следующий шаг – овощи охлаждаем, очищаем и натираем на большой терке.



Потом лук мелко нарезаем, добавляем к нему соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут.



«После сливаем воду и добавляем лучок к сардинам», - рассказала фудблогер.

Салат "Мимоза".

По ее словам, готовя салат «Мимоза», первым слоем выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее выкладываем сардины с лучком и сверху затираем плавленым сыром.



Дальше идет слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.



«Даем салатику настояться и подаем к столу», - отметила фудблогер.

Комментируя этот рецепт салата "Мимоза", подписчики "polli_cooking" признаются, что обожают его с детства, а также делятся своими рецептами.

«Еще очень нравится когда вместо сардин – шпроты»,

«С тунцем очень нравится»,

«Делаю так же, только у меня сыр после моркови. Мужу нравится и мне тоже)) не представляю тертое масло в подобном салате..»,

«Ммм вкуснятина, как-то попыталась сделать с тунцем - класс, понравилось».

Салат "Мимоза".

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