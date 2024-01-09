На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как легко и быстро приготовить вкуснейшие картофельные галушки с курицей и грибами.
Для картофельного "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- яйца – 2 шт.
- мука - 180 г + немного для формирования галушек
- соль
Для мясной начинки:
- куриный фарш – 200 г
- лук – 1 шт.
- соль и перец
- растительное масло для жарки
Чтобы приготовить жареные грибы к галушкам, нам понадобятся:
- грибы – 300 г
- лук – 1 шт.
- соль
Сначала"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит картофельное тесто. Для этого чистим картофель и варим его до готовности. Сливаем всю воду, толчем картошку до состояния пюре и оставляем его охлаждаться. В миске смешиваем охлажденное пюре с яйцами, мукой и солью – и тесто готово.
Чтобы приготовить начинку для галушек, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто обжаривает фарш вместе с луком, нарезанным кубиком, на растительном масле. В конце добавляем соль, перец по вкусу и все перемешиваем.
Грибы чистим на нарезаем небольшими кусочками, а лук – кубиком. На растительном масле обжариваем грибы с луком, добавляя соль по вкусу.
Осталось сформировать галушки. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская на припыленном мукой столе формирует колбаску из картофельного теста и делит ее на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем, внутрь выкладываем мясную начинку, формируем шарик, слепляя края теста, и приплюскиваем его.
Варить галушки нужно в подсоленной кипящей воде еще 2-3 минуты после закипания. Выкладываем готовые галушки в тарелку, а сверху грибную зажарку.
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