На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как легко и быстро приготовить вкуснейшие картофельные галушки с курицей и грибами.

Для картофельного "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

картофель - 1 кг

яйца – 2 шт.

мука - 180 г + немного для формирования галушек

соль

Для мясной начинки:

куриный фарш – 200 г

лук – 1 шт.

соль и перец

растительное масло для жарки

Чтобы приготовить жареные грибы к галушкам, нам понадобятся:

грибы – 300 г

лук – 1 шт.

соль

Сначала"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит картофельное тесто. Для этого чистим картофель и варим его до готовности. Сливаем всю воду, толчем картошку до состояния пюре и оставляем его охлаждаться. В миске смешиваем охлажденное пюре с яйцами, мукой и солью – и тесто готово.

Чтобы приготовить начинку для галушек, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто обжаривает фарш вместе с луком, нарезанным кубиком, на растительном масле. В конце добавляем соль, перец по вкусу и все перемешиваем.

Грибы чистим на нарезаем небольшими кусочками, а лук – кубиком. На растительном масле обжариваем грибы с луком, добавляя соль по вкусу.

Осталось сформировать галушки. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская на припыленном мукой столе формирует колбаску из картофельного теста и делит ее на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем, внутрь выкладываем мясную начинку, формируем шарик, слепляя края теста, и приплюскиваем его.

Варить галушки нужно в подсоленной кипящей воде еще 2-3 минуты после закипания. Выкладываем готовые галушки в тарелку, а сверху грибную зажарку.

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