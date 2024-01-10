Независимо от того, есть ли у вас паркет, плитка или ковер, все полы необходимо очистить от грязи и мусора, попадающего снаружи.

Но эта традиционная работа не обязательно должна быть такой… скучной.

Утюг вмятин на твердой древесине

Как и жесткие заломы на одежде, вмятины на паркетном полу можно разгладить с помощью небольшого количества пара. Просто нанесите на вмятину влажную ткань или влажное бумажное полотенце и проведите утюгом (на сильном огне) круговыми движениями по этому участку в течение нескольких минут. Не используйте это средство на полах, покрытых воском, иначе вокруг этого места появится белый ореол, и всегда сначала проверяйте незаметный участок.

Скрываем царапины с помощью чая

Царапины на паркетном полу можно замаскировать крепким чаем. Положите пакетик черного чая в чашку и дайте ему настояться всего в паре столовых ложек воды; чем дольше вы ждете, тем более темный оттенок он может получить. Затем нанесите отвар на царапины с помощью ватного тампона, сделав несколько дополнительных движений, если у вас темный пол, и дайте пятну высохнуть.

Сотрите потертости теннисным мячом

Попрощайтесь с черными потертостями на полу, протерев их теннисным мячом. Если подобные потертости являются для вас регулярной проблемой, сделайте надрез в теннисном мяче и наденьте его на конец метлы или швабры, а затем храните новый инструмент двойного назначения в чулане для метел для дальнейшего использования.

Шерсть домашних животных с ковров

Не позволяйте шерсти домашних животных на ваших коврах сводить вас с ума. Если даже верхний пылесос не всасывает спутанную или мелкую летающую шерсть, вместо этого проведите по коврам скребком. Вы будете удивлены (а может быть, и раздосадованы!) тем, сколько вы соберете таким образом.

Крем для обуви

Очистка затирки – это вечная проблема. Если вы перепробовали все обычные методы, а затирка по-прежнему не выглядит такой белой, как хотелось бы, подделайте ее небольшим количеством белого крема для обуви (проще всего будет использовать жидкий вариант в бутылке с губкой). использовать). Нанесите и оставьте на ночь, а утром сотрите лак с плитки, и затирка станет свежей.

Пылесосьте безопасным способом

При уборке пылесосом под мебелью и в других местах, где вы плохо видите, натяните кусок нейлоновых колготок на насадку из твердого дерева. Пыль и грязь по-прежнему будут сметаться и удерживаться на этом сетчатом покрытии, но LEGO и мелочь — нет.

Источник: bobvila.

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