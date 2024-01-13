Звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить особый луковый суп с хлебом. Получается совершенно необычный, но такой привлекательный аромат и вкус у данного блюда, делится "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- 500 г очищенного лука
- 60 г масла
- 20 г оливкового масла
- 10 г сахара
- 750 г насыщенного бульона
- 75 г белого сухого вина (или херес)
- 1 ст. ложка коньяка
- Черный и душистый перец
- Мускатный орех
- Свежий или сушеный чабрец
- Хлеб на закваске
- 100 г сыра грюйер
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Насыщенный бульон: приготовьте насыщенный куриный или говяжий бульон, добавив букет гарни.
Лук нарежьте соломкой.
Жарка лука:
Разогрейте масло на сковороде. Добавьте нашинкованный лук и начните жарить на среднем огне, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Продолжайте жарку, помешивая, примерно 35-45 минут, пока лук не станет румяным, душистым и мягким.
Поджаривание лука:
Через 20 минут уменьшите огонь, подсолите лук, и продолжайте помешивать, чтобы избежать подгорания.
Приправы и ароматизация:
Добавьте сахар, молотый перец, чабрец. Влейте коньяк, а затем белое вино (херес). Дайте вину испариться, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавление бульона и регулировка вкуса:
Влейте насыщенный бульон, доведите до вкуса, добавляя соль по необходимости. Иногда добавляют немного соуса Ру.
Завершающие приправы:
По желанию, добавьте щепотку мускатного ореха.
Подача:
Налейте суп в супницу, положите ломти хлеба, посыпьте сыром, долейте суп почти доверху.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, поставьте супницу в духовку под верхний гриль, запекайте до румяной корочки.
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