Звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить особый луковый суп с хлебом. Получается совершенно необычный, но такой привлекательный аромат и вкус у данного блюда, делится "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

500 г очищенного лука

60 г масла

20 г оливкового масла

10 г сахара

750 г насыщенного бульона

75 г белого сухого вина (или херес)

1 ст. ложка коньяка

Черный и душистый перец

Мускатный орех

Свежий или сушеный чабрец

Хлеб на закваске

100 г сыра грюйер

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Насыщенный бульон: приготовьте насыщенный куриный или говяжий бульон, добавив букет гарни.

Лук нарежьте соломкой.

Жарка лука:

Разогрейте масло на сковороде. Добавьте нашинкованный лук и начните жарить на среднем огне, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Продолжайте жарку, помешивая, примерно 35-45 минут, пока лук не станет румяным, душистым и мягким.

Поджаривание лука:

Через 20 минут уменьшите огонь, подсолите лук, и продолжайте помешивать, чтобы избежать подгорания.

Приправы и ароматизация:

Добавьте сахар, молотый перец, чабрец. Влейте коньяк, а затем белое вино (херес). Дайте вину испариться, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавление бульона и регулировка вкуса:

Влейте насыщенный бульон, доведите до вкуса, добавляя соль по необходимости. Иногда добавляют немного соуса Ру.

Завершающие приправы:

По желанию, добавьте щепотку мускатного ореха.

Подача:

Налейте суп в супницу, положите ломти хлеба, посыпьте сыром, долейте суп почти доверху.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, поставьте супницу в духовку под верхний гриль, запекайте до румяной корочки.

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