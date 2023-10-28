Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусное картофельное пюре.

"Конечно, это не на каждый день и не быстрый рецепт - но выделите время и приготовьте - родные будут в восторге", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет ингредиенты в такой пропорции:

100 г отварного перетертого картофеля (богатого крахмалом)

50-60 г сливок 30% жирности

40 г сливочного масла

25 г молока

немного мускатного ореха

Очищенный целый примерно одинакового размера картофель "Мастер Шеф" Владимир Ярославский бросает в кипящую подсоленную воду, накрывает крышкой и варит на медленном огне до мягкости - примерно минут 40.

Сливаем воду и прямо в кастрюле подсушиваем картофель на плите 2-3 минуты.

Горячий картофель перетираем через сито, добавляем горячее молоко и перемешиваем.

На сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выливает сливки и выкладывает масло, нагревает и также отправляет горячую смесь в картофель, добавляет молотый мускатный орех и силиконовой лопаткой хорошо все перемешивает до однородности.

Пюре по консистенции должно получиться как сметана. По вкусу можно добавить еще соли. Есть пюре лучше всего сразу, пока горяченькое. Если потом разогреваем его, то нужно добавить немного молока или воды.

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