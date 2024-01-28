Вы можете думать, что держите кухню в чистоте, но все эти укромные уголки и закоулки являются идеальным укрытием для бактерий и других неприятных насекомых.

Даже некоторые, казалось бы, безобидные предметы — кухонные полотенца, столовое белье и дверные ручки — могут содержать опасные вирусы.

Измерьте температуру

Шеф-повар не просто смотрит на ваш стейк, чтобы убедиться, что он готов. Это потому, что текстуры и цвета вашего блюда недостаточно, чтобы определить, правильно ли оно приготовлено внутри, и из-за этой ошибки вы можете серьезно заболеть. Возьмите урок у профессионалов и вместо этого заставьте работать пищевой термометр. Следите за своей едой, чтобы убедиться, что она достигла минимально рекомендуемой внутренней температуры.

Охлаждайте правильно

Хорошей идеей будет приобрести термометр для холодильника, чтобы ваша еда оставалась в этом безопасном диапазоне температур, пока вы не будете готовы ее приготовить. Всегда бросайте продукты в холодильник, как только вернетесь домой, даже если вы устали. Два часа — это самое продолжительное время, в течение которого скоропортящиеся продукты следует хранить на прилавке, а одночасового интервала достаточно для размножения болезнетворных бактерий летом . Подумайте о том, чтобы взять с собой термоизолированную сумку, чтобы мясо и замороженные продукты оставались холодными в особенно длительных поездках.

Очистите кухонную технику

Во время обеда или ужина даже самый чистый ресторан может стать эпицентром загрязнения, и это не менее верно и дома. Это связано с тем, что для подачи только одного блюда часто требуется использование нескольких приборов, таких как кухонный комбайн, макаронная машина или блендер. Добавьте это к повседневным кухонным инструментам , таким как консервные ножи и разделочные доски, и легко понять, почему на вашей столешнице находятся одни из самых грязных поверхностей на кухне. Всегда не забывайте чистить и дезинфицировать эту мелкую бытовую технику после каждого использования, иначе вас может ожидать неприятный сюрприз.

Исключите перекрестное загрязнение

Есть причина, по которой в ресторанах имеется небольшая армия кухонных полотенец. Использование одного и того же полотенца для уборки столов, уборки разбрызганной еды и вытирания пролитых напитков увеличит риск перекрестного заражения. Однако дома вы, вероятно, виноваты в том, что делаете именно это: используете одно или два кухонных полотенца, чтобы вытереть руки, вытереть пролитую жидкость и почистить столешницу. В целях безопасности всегда используйте отдельные полотенца для вытирания рук и чистки кухонных поверхностей. Замочите полотенца в дезинфицирующем растворе отбеливателя и воды и по возможности меняйте их ежедневно. Еще один быстрый совет? Используйте бумажные полотенца, чтобы убрать разливы.

Дезинфекция ручек и ручек

Прежде чем закрыться на ночь, хороший менеджер ресторана или начальник смены остается, чтобы убедиться, что кухня убрана должным образом. Это разумная стратегия, которую можно использовать и дома, чтобы быть уверенным, что вы не пренебрегаете важными моментами, о которых вы, вероятно, редко думаете. К таким проблемным местам относятся ручки и ручки шкафов и бытовой техники, стена за плитой и другие поверхности, на которые часто попадают брызги. Используйте кухонный обезжириватель, чтобы протереть все ручки и ручки, а затем продезинфицируйте их смесью уксуса и воды.

Освежите свои полы

Пол на кухне может стать рассадником бактерий и вирусов. Деревянные полы особенно подвержены загрязнению, поэтому на многих коммерческих кухнях полы выложены плиткой. К сожалению, даже затирка между плиткой может содержать вредные бактерии. Дома сразу вытирайте пролитую жидкость бумажными полотенцами и ежедневно мойте пол. Продезинфицируйте деревянные полы водно-уксусным раствором, а затем промойте их простой водой. Если у вас плиточные или виниловые полы, чистите их раствором отбеливателя и воды или аммиака и воды, но никогда не смешивайте отбеливатель и аммиак, поскольку он выделяет токсичные пары.

Следуйте рекомендациям по хранению продуктов питания

Берете ли вы бутерброд на завтрак по дороге на работу или готовите его дома, вы никогда не откусите его, если знаете, что бекон испорчен или хлеб заплесневел. Даты, напечатанные на упаковке пищевых продуктов в наши дни, действительно не являются обязательными. Следуйте этим рекомендациям по хранению, чтобы приготовленная еда дольше оставалась свежей, и всегда выбрасывайте все, что прошло срок годности или срок годности.

Источник: bobvila.

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