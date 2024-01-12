Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как приготовить яблочный штрудель с орехами и корией, которій заменит привычный старый вариант приготовления.

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто - 500 г

Яблоки - 600 г

Сахар - 70 г

Ликер - 50 г

Ванильный сахар - 15 г

Корица - 1 ч.л

Орехи - 50 г

Форма 23 см

Приготовление:

Подготовка яблок: Нарежьте яблоки тонкими слайсами и замаринуйте с сахаром, ликером, корицей и ванилью, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Раскатывание теста: Раскатайте тесто в прямоугольник размером 40/70 см, подсыпая муку, чтобы избежать прилипания.

Укладка начинки: "Мастер Шеф" Литвинова. советует, на одной стороне теста (сторона 70 см) положите 1/3 часть орехов и яблок в строчку. Затем заверните тесто, как показано в видео.

Повторение: Рядом положите оставшиеся орехи и яблоки, и повторите процесс еще раз.

Разделение на кусочки: Проверните рулет, затем нарежьте его на кусочки длиной 5.5-6 см.

Выкладывание в форму: Выложите кусочки в силиконовую форму с отверстием внутри по кругу. Выпекайте 1 час при температуре 200 градусов.

Подача: После выпечки переверните штрудель и подавайте, наслаждаясь с шариком ванильного мороженого, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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