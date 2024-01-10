Актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась секретами приготовления нежной и сочной курицы в духовке.

Для приготовления запеченной курицы по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: целая курица, лимон – 1 шт., паприка – по вкусу, чеснок – 4 шт., розмарин – по вкусу, оливковое масло – по вкусу, перец – по вкусу.

Лимон разрезаем пополам и одну половинку закладываем внутрь курицы.

«Как можно глубже», - отметила Ольга Сумская.

Также наполняем курицу чесноком и розмарином.

«И закладываю вторую половинку лимона», - прокомментировала Сумская ход приготовления курицы в духовке в эфире программы «Вкус дня».

Запеченная курица.

Следующий шаг – выкладываем курочку на противень, застеленный фольгой. Натираем курицу маслом, солью, паприкой и перцем.

«Дальше я заворачиваю курочку в фольгу…. Возьму еще один кусочек фольги… Тщательно завернули», – комментировала Ольга Сумская.

Духовку разогреваем до 200 градусов и ставим курицу.

«Запекаем курицу примерно час», – отмечала Сумская.

Запеченная курица.

Чтобы образовалась аппетитная корочка, фольгу нужно снять и запекать курицу еще 15 минут.

Перед подачей на стол украшаем блюдо зеленью и листьями салата.

«Невероятная курица готова. И это фантастическое блюдо можно и нужно подавать на стол», - подчеркивала Ольга Сумская.

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