У российских захватчиков есть новый план по захвату Авдеевки Донецкой области и надо быть готовыми к еще более мощной волне наступления.

О новом сценарии врага рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление» Александр Коваленко, пишет Politeka.net.

По его словам, в районе Авдеевки командование врага вернулось к применению в штурмовых действиях преимущественно пехотной компоненты 1 АК т.н. "ДНР". Именно население с оккупированной части Донецкой области россияне отправляют сейчас «на убой».

«Ресурс регулярных подразделений РОВ явно берегут и накапливают, увеличивая группировку, сосредоточенную на наступлении на Авдеевку. Очевидно, что делается это с целью подготовки более мощной волны наступления на Авдеевку, дабы до так называемых выборов президента россии закрыть вопрос по этой локации и дать путину возможность с этой "победой" идти на выборы», - пояснил Коваленко в своем телеграм-канале задум оккупантов.

Эксперт предположил, что предельным значением накопления группировки может быть показатель в 60 тыс личного составаю

«После чего и начнется самое отчаянное наступление на Авдеевку. Но, для накопления такого количества в районе Авдеевки командованию РОВ необходим минимум месяц. То есть, основной рывок у РОВ может начаться со второй половины февраля», - указал предположительные сроки Коваленко.

Ну а пока готовится такой сценарий, подчеркнул Коваленко, на убой россияне отправляют «"гордых" дамбасят».

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