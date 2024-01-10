Церковный праздник 10 января, по новому календарю в Украине отмечают день памяти святителя Григория Нисского.

Наши предки в этот день особенно чтили дом и семью - всю домашнюю работу в 10 января делали все вместе.

Давние поверья гласят о том, что нужно во все мясные блюда, которые были приготовленные в этот день - добавлять черную соль, такой ритуал объединит семью, и она будет дружной и счастливой.

Также в этот день, 10 января, загадывали желание и верили, что оно обязательно сбудется.

Процесс загадывания желаний можно ускорить, воткнув палку с куском ткани на конце в самый высокий холм рядом с домом.

Существуют и запреты 10 января:

В частности не следует заниматься тяжелой работой, ведь это может привести к финансовым проблемам.

Также не рекомендуется выбрасывать мусор 10 января, таким образом можно сорвать удачу.

Отрицательные мысли о других в этот день могут привлечь беду, нельзя также использовать нецензурные выражения.

В этот день не рекомендуется предсказывать будущее.

Приметы 10 января

в этот день иней или снегопад - к хорошему урожаю хлеба;

раньше говорили, что сыграть свадьбу 10 января - к долгой и счастливой жизни;

если кошка весь день спит - будет потепление.

Именины 10 января:

10 января День Ангела празднуют: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

Источник: Униан.

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