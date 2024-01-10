Наши предки в этот день особенно чтили дом и семью - всю домашнюю работу в 10 января делали все вместе.
Давние поверья гласят о том, что нужно во все мясные блюда, которые были приготовленные в этот день - добавлять черную соль, такой ритуал объединит семью, и она будет дружной и счастливой.
Также в этот день, 10 января, загадывали желание и верили, что оно обязательно сбудется.
Процесс загадывания желаний можно ускорить, воткнув палку с куском ткани на конце в самый высокий холм рядом с домом.
Существуют и запреты 10 января:
В частности не следует заниматься тяжелой работой, ведь это может привести к финансовым проблемам.
Также не рекомендуется выбрасывать мусор 10 января, таким образом можно сорвать удачу.
Отрицательные мысли о других в этот день могут привлечь беду, нельзя также использовать нецензурные выражения.
В этот день не рекомендуется предсказывать будущее.
Приметы 10 января
в этот день иней или снегопад - к хорошему урожаю хлеба;
раньше говорили, что сыграть свадьбу 10 января - к долгой и счастливой жизни;
если кошка весь день спит - будет потепление.
Именины 10 января:
10 января День Ангела празднуют: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.
Источник: Униан.
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