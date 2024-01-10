Многие причины могут привести к отказу в назначении субсидии в Украине, и большинство из них связаны с финансовым положением лиц, подающих заявку на получение помощи, а также с членами их семей и домохозяйств. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.
Одной из таких причин является осуществление покупок или оплата услуг на сумму более 50 тысяч гривен в течение года.
Обратите внимание, что ограничение распространяется не только на заявителя и зарегистрированных членов семьи, но и на членов семей лиц из состава домохозяйства. Это также касается покупок товаров долгосрочного потребления в кредит, и это правило остается действующим даже в случае, когда покупка производится частями, и общая стоимость не превышает 50 тысяч гривен.
Кроме того, субсидию можно получить при продаже одного жилого помещения и приобретения другого в течение полугода, если новое жилье становится единственным имуществом лица. В таком случае сумма от продаж не учитывается в общем доходе.
Среди покупок, ограничивающих возможность получения субсидии, включают:
- покупку земельного участка, квартиры (дома),
- покупку недвижимости,
- покупку транспортного средства (механизма),
- покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов,
- покупку виртуальных активов,
- покупку строительных материалов,
- покупку товаров долгосрочного потребления,
- одноразовую оплату любой услуги или работы,
- платеж при приобретении прав на имущество (кроме объектов наследства и дарения),
- взносы в уставный капитал,
- благотворительность,
- оказание помощи или ссуды.
Последние новости Украины:
Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.
Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.
Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.