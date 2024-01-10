Многие причины могут привести к отказу в назначении субсидии в Украине, и большинство из них связаны с финансовым положением лиц, подающих заявку на получение помощи, а также с членами их семей и домохозяйств. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

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Одной из таких причин является осуществление покупок или оплата услуг на сумму более 50 тысяч гривен в течение года.

Обратите внимание, что ограничение распространяется не только на заявителя и зарегистрированных членов семьи, но и на членов семей лиц из состава домохозяйства. Это также касается покупок товаров долгосрочного потребления в кредит, и это правило остается действующим даже в случае, когда покупка производится частями, и общая стоимость не превышает 50 тысяч гривен.

Кроме того, субсидию можно получить при продаже одного жилого помещения и приобретения другого в течение полугода, если новое жилье становится единственным имуществом лица. В таком случае сумма от продаж не учитывается в общем доходе.

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Среди покупок, ограничивающих возможность получения субсидии, включают:

  • покупку земельного участка, квартиры (дома),
  • покупку недвижимости,
  • покупку транспортного средства (механизма),
  • покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов,
  • покупку виртуальных активов,
  • покупку строительных материалов,
  • покупку товаров долгосрочного потребления,
  • одноразовую оплату любой услуги или работы,
  • платеж при приобретении прав на имущество (кроме объектов наследства и дарения),
  • взносы в уставный капитал,
  • благотворительность,
  • оказание помощи или ссуды.

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