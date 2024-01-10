Обратите внимание, что ограничение распространяется не только на заявителя и зарегистрированных членов семьи, но и на членов семей лиц из состава домохозяйства.

Многие причины могут привести к отказу в назначении субсидии в Украине, и большинство из них связаны с финансовым положением лиц, подающих заявку на получение помощи, а также с членами их семей и домохозяйств. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

Одной из таких причин является осуществление покупок или оплата услуг на сумму более 50 тысяч гривен в течение года.

Обратите внимание, что ограничение распространяется не только на заявителя и зарегистрированных членов семьи, но и на членов семей лиц из состава домохозяйства. Это также касается покупок товаров долгосрочного потребления в кредит, и это правило остается действующим даже в случае, когда покупка производится частями, и общая стоимость не превышает 50 тысяч гривен.

Кроме того, субсидию можно получить при продаже одного жилого помещения и приобретения другого в течение полугода, если новое жилье становится единственным имуществом лица. В таком случае сумма от продаж не учитывается в общем доходе.

Среди покупок, ограничивающих возможность получения субсидии, включают:

покупку земельного участка, квартиры (дома),

покупку недвижимости,

покупку транспортного средства (механизма),

покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов,

покупку виртуальных активов,

покупку строительных материалов,

покупку товаров долгосрочного потребления,

одноразовую оплату любой услуги или работы,

платеж при приобретении прав на имущество (кроме объектов наследства и дарения),

взносы в уставный капитал,

благотворительность,

оказание помощи или ссуды.

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