Крабовый салат по этому рецепту получается сочным и вкуснейшим, а готовить его действительно очень просто.

Рецептом любимого крабового салата поделилась на своей странице в Инстаграм украинская фудблогер Юлия Гончарова.

Итак, понадобятся для крабового салата такие ингредиенты: Яйца 3 шт, Сырок плавленый 1 шт, Сливочное масло 20 г, Крабовые палочки 5 шт, Лук зеленый 20 г, Зеленое яблоко ½ шт, Кукуруза консервированная ½ банки, Майонез.

Сливочное масло и плавленый сырок нужно натереть. Крабовые палочки мелко нарезаем, а зеленое яблоко и яйца натираем.

Приготовление крабового салата элементарное – берем глубокую тарелку, или форму для сервировки и слоями выкладываем ингредиенты.

Крабовый салат.

Последовательность такова: яйца – майонез – зеленый лук – плавленый сырок и сливочное масло – майонез – крабовые палочки – майонез – зеленое яблоко – майонез – консервированная кукуруза.

«Накрываем салат пищевой пленкой и ставим в холодильник, чтобы он пропитался на 2 часа. Достаем салат, снимаем пленку и форму (если использовали) и украшаем свежей зеленью (я использовала зеленый лук)», - рассказала Юлия о последних шагах в приготовлении крабового салата.

По словам фублогера, такой крабовый салат получается сочным и очень вкусным.

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