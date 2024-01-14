Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить лучшую куриную ветчину дома и без особых ингредиентов. По словам "Мастер Шефа", правда ничего не нужно лишнего, кроме пакетов для запекания!
Ингредиенты:
- Куриное филе: 1 кг
- Куриные голени (на кости, 5 штук) или без костей (1 кг)
- 3 куриные голени на кости
- Бульон из костей: 300 г
- Морковь: 80 г
- Лук: 200 г
- Соль: 1 столовая ложка (35 г)
- Сухой чеснок: 2 чайные ложки
- Измельченный черный перец: 1 чайная ложка
- Паприка: 2 столовые ложки
- Пакет для запекания: 60 см в длину
- Кулинарная нить: 3 метра
Инструкции:
Сварите бульон из овощей, костей и кожи, дайте ему остыть, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Измельчите 500 г филе с помощью мясорубки.
Рубите оставшееся мясо ножом.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, порубите все мясо ножом, как показано в видео.
Смешайте фарш и рубленое мясо, добавьте остывший бульон и специи, хорошо перемешайте.
Оставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы мясо насытилось влагой и остыло.
Разрежьте пленку для запекания пополам и расположите ее на столе.
Посыпьте паприку вдоль пленки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите всю массу фарша вдоль пленки, посыпьте паприкой сверху. Заверните, выпуская воздух, и поставьте на шов.
Завяжите нитью с обеих сторон. Сделайте поперечные завязки, как в видео.
Запекайте при 180 градусах в течение 45-50 минут.
Охладите перед нарезкой.
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