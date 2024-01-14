Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить лучшую куриную ветчину дома и без особых ингредиентов. По словам "Мастер Шефа", правда ничего не нужно лишнего, кроме пакетов для запекания!

Ингредиенты:

Куриное филе: 1 кг

Куриные голени (на кости, 5 штук) или без костей (1 кг)

3 куриные голени на кости

Бульон из костей: 300 г

Морковь: 80 г

Лук: 200 г

Соль: 1 столовая ложка (35 г)

Сухой чеснок: 2 чайные ложки

Измельченный черный перец: 1 чайная ложка

Паприка: 2 столовые ложки

Пакет для запекания: 60 см в длину

Кулинарная нить: 3 метра

Инструкции:

Сварите бульон из овощей, костей и кожи, дайте ему остыть, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Измельчите 500 г филе с помощью мясорубки.

Рубите оставшееся мясо ножом.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, порубите все мясо ножом, как показано в видео.

Смешайте фарш и рубленое мясо, добавьте остывший бульон и специи, хорошо перемешайте.

Оставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы мясо насытилось влагой и остыло.

Разрежьте пленку для запекания пополам и расположите ее на столе.

Посыпьте паприку вдоль пленки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите всю массу фарша вдоль пленки, посыпьте паприкой сверху. Заверните, выпуская воздух, и поставьте на шов.

Завяжите нитью с обеих сторон. Сделайте поперечные завязки, как в видео.

Запекайте при 180 градусах в течение 45-50 минут.

Охладите перед нарезкой.

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